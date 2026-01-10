Le Tampon : Miss Mamie Réunion et Miss Plaine des Cafres couronnées à Miel Vert

La ville du Tampon a accueilli, ce vendredi 9 janvier 2026, les élections de Miss Mamie Réunion et Miss Plaine des Cafres, dans le cadre de l’édition 2026 de Miel Vert. Cet événement festif et intergénérationnel a mis à l’honneur l’élégance, la transmission et l’identité culturelle réunionnaise. (Photo Ville du Tampon)

Gertie Mara, représentante de la commune des Avirons, a été élue Miss Mamie Réunion 2026. Elle devient l’ambassadrice des seniors de l’île pour l’année à venir. Sa 1ère dauphine est Mariline Ferval (Le Tampon) et Marie-Anne Goudey (Saint-Pierre) est la 2ème dauphine.

Lors de la même soirée, Manon Bardeur a été couronnée Miss Plaine des Cafres 2026, devenant l’ambassadrice de ce territoire emblématique ses dauphines sont Océane Calizingue et Rachel Robert.

"Ces élections constituent un temps fort de Miel Vert, rassemblant les familles autour des valeurs de partage, de transmission et de fierté territoriale", assure la ville du Tampon et les organisateurs qui félicitent l’ensemble des candidates pour leur engagement et la qualité de leurs prestations.

L’inauguration officielle de la 42ᵉ édition de Miel Vert s’est tenue ce samedi 10 janvier matin, sous le soleil de la Plaine des Cafres. "Autorités, associations locales, nouvelles ambassadrices et animaux de la ferme ont offert un tableau vivant et représentatif de l’âme de l’événement", raconte la ville du Tampon. Cette ouverture réussie annonce une édition 2026 de Miel Vert placée sous le signe de la convivialité et de la valorisation du territoire.