Bassins et cascades : la gendarmerie alerte sur les sauts dangereux

Sur sa page Facebook, la gendarmerie alerte sur la recrudescence des accidents graves liés aux sauts dans les bassins et cascades, en ce début d’année 2026. En l’espace de dix jours, trois jeunes ont été grièvement blessés à la colonne vertébrale après des sauts de 5 à 23 mètres, avec un risque de paraplégie. (Photo Gendarmerie de La Réunion)

Ce rappel à la prudence intervient après un drame survenu en 2025, lorsqu’un jeune avait perdu la vie à la cascade du Chaudron après un saut de 40 mètres. Selon les forces de l’ordre, la période de l’été austral est particulièrement propice à ce type d’accidents, souvent liés à des sauts non maîtrisés et parfois motivés par la recherche de vidéos spectaculaires pour les réseaux sociaux. "Un saut pour la vidéo peut coûter cher", écrit la gendarmerie dans sa publication.

La gendarmerie rappelle que les eaux apparemment limpides peuvent dissimuler des rochers ou des troncs déplacés par les crues, que les profondeurs sont trompeuses et que les mouvements d’eau peuvent être mortels. Elle souligne qu’au-delà de 3 à 4 mètres, le risque de blessures graves est réel.

Les autorités appellent au respect strict des interdictions, à la vérification systématique des lieux, à l’abstention d’alcool ou de stupéfiants et à renoncer au moindre doute. "La baignade en sécurité, c’est sans acrobatie", insiste la gendarmerie, qui invite à relayer massivement ces messages de prévention afin d’éviter de nouveaux drames.

