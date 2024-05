Les quatre infos à retenir : Runball, Nouvelle-Calédonie, Convention citoyenne et rassemblement

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 25 mai 2024 : - Saint-Denis : basket, skate et breakdance pour le Runball 2024 - Nouvelle-Calédonie: premières évacuations de Français, tension vive - Lancement de la Convention Citoyenne de la révision du schéma d'aménagement régional - Sainte-Marie : un rassemblement en soutien au peuple kanak organisé devant l'aéroport

Saint-Denis : basket, skate et breakdance pour le Runball 2024

Le samedi 29 et dimanche 30 juin 2024, le Runball s'installe au petit stade de l'Est de Saint-Denis. Pour cette 8e édition un tout nouveau format est mis en place avec trois disciplines olympiques. En plus de l'habituel basket 3x3, le skate et le break dance font leur apparition. Les sportifs professionnels concourront pour se qualifier aux compétitions nationales et internationales de leur discipline. Venue de stars internationales, initiation à ces sports, démonstrations, compétition de e-sport, espace marmays, et d'autres animations seront proposés au public. Le tarif d'entrée, donnant accès à toutes les activités, est fixée à 3 euros.

Nouvelle-Calédonie: premières évacuations de Français, tension vive

La tension reste vive samedi en Nouvelle-Calédonie, où la mission de "rétablir l'ordre dans les jours à venir" fixée par le président Emmanuel Macron se révèle difficile, et où l'évacuation de touristes français a commencé.

Lancement de la Convention Citoyenne de la révision du schéma d'aménagement régional

Ce samedi 25 mai 2024, l'hémicycle du Conseil Régional a accueilli la séance inaugurale de la Convention Citoyenne du Schéma d'Aménagement Régional (SAR). Les 72 membres citoyens (60 titulaires et 12 suppléants) ont été accueillis par un discours de la Présidente du Conseil Régional, Huguette Bello, qui a exprimé sa volonté de placer les Réunionnaises et Réunionnais au centre de la réflexion pour l’avenir de La Réunion.

Sainte-Marie : un rassemblement en soutien au peuple kanak organisé devant l'aéroport

Des militants du collectif Réunion Palestine se sont rassemblés ce samedi 25 mai 2024 devant l'aéroport de Gillot à Sainte-Marie pour manifester en soutien aux Kanaks. À l'appel du collectif Solidarité Kanaky, des manifestations en simultanée en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Paris et La Réunion sont organisées (Photos : DR)