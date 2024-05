Les quatre infos à retenir : sauvetage, gramounes agressés, Air Austral et Saint-Denis

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 9 mai 2024 : - Salazie : les pompiers cherchent celui qui sauvera à son tour ce petit toutou - Saint-Pierre : un couple de gramounes agressé à son domicile, l'homme est en état d'urgence absolu - Air Austral : l'accord de performance collective est (enfin) signé - Saint-Denis : un rassemblement en soutien à la Palestine

Salazie : les pompiers cherchent celui qui sauvera à son tour ce petit toutou

Mardi 7 mai 2024, les sapeurs-pompiers de Salazie et du Grimp 974 (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) sont intervenus sur une opération pas banale. Celle d'un chien, un royal bourbon, trouvé en bord de falaise à Salazie. Un "adorable" compagnon à quatre pattes pour lequel les sapeurs-pompiers tentent désormais de lui trouver une famille. Le chien se trouve actuellement à la fourrière de la Cirest. Et comme chaque animal laissé en fourrière - s'il ne trouve personne - ses jours sont comptés.

Saint-Pierre : un couple de gramounes agressé à son domicile, l'homme est en état d'urgence absolu

Une couple de gramoune a été sauvagement agressé à son domicile dans la nuit du lundi 6 mai au mardi 7 mai à la Ravine des Cabris (Saint-Pierre), a-t-on appris de source judiciaire ce jeudi 9 mai. C'est le fils des victimes qui les a retrouvées baignant dans leur sang mercredi matin. Grièvement blessés, la femme âgée de 70 ans et l'homme de 79 ans ont été transportés à l'hôpital. L'homme était en urgence absolue. Le Parquet de Saint-Pierre indique qu'une enquête pour violences volontaires a été ouverte et confiée au commissariat de police de Saint-Pierre. A ce stade le mobile de l'agression n'a pas encore été établi.

Air Austral : l'accord de performance collective est (enfin) signé

C'est fait, après de multiples reports et discussions, les syndicats, actionnaires et dirigeants d'Air Austral ont signé en début d'après-midi ce jeudi 9 mai 2024 l'accord de performance collective. La compagnie aérienne peut envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité.

Saint-Denis : un rassemblement en soutien à la Palestine

Ce jeudi 9 mai 2024, le collectif Réunion Palestine s'est rassemblé place Paul Vergès à Saint-Denis pour appeler une nouvelle fois à un cessez-le-feu à Gaza. Un appel à la mobilisation alors que l'armée israélienne multiplie les frappes aériennes. Washington menace d'ailleurs pour la première fois de cesser des transferts d'armements à Israël en cas d'offensive majeure à Rafah.