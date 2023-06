Les quatre infos à retenir : stupéfiants, sécurité routière, inceste et pompiers

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 28 juin 2023 : - Une femme et un homme interpellés à Gillot en possession de 160 doses de cocaïne - Vacances scolaires et fêtes : juillet sensible sur les routes, le préfet appelle à la prudence - Incestes : viols, silence, plaintes... les victimes "condamnées à perpétuité" - Saint-Benoît : des pompiers accusés de non-assistance à personne en danger

Une femme et un homme interpellés à Gillot en possession de 160 doses de cocaïne

Une jeune femme en provenance de l'Hexagone a été interpellée à l'aéroport Roland Garros ce lundi matin 26 juin 2023 en possession de 120 doses de cocaïne. La passagère avait ingurgité la drogue. Le lendemain, mardi 27 juin, c'est un jeune homme également en provenance de France hexagonale qui a été interpellé. Il avait ingurgité 40 doses de cocaïne Les deux personnes ont été placées en garde à vue d'abord au commissariat Malartic à Saint-Denis et ensuite à l'hôpital.

Vacances scolaires et fêtes : juillet sensible sur les routes, le préfet appelle à la prudence

Dans quelques jours, plus précisément le mardi 4 juillet, les lycéens de La Réunion vont découvrir leur résultat au baccalauréat. Des résultats le plus souvent signes de vacances scolaires et donc de fêtes. Mais alors que les jeunes vont s'amuser et célébrer la fin de l'année, cette période fait de juillet un moment sensible sur les routes de l'île. Le préfet de La Réunion appelle donc tous les conducteurs, et plus particulièrement les futurs bacheliers et leur entourage, à faire preuve de vigilance et de prudence en adoptant un comportement responsable sur la route, afin que cette nouvelle étape importante de leur vie ne soit pas marquée par un drame.

Incestes : viols, silence, plaintes... les victimes "condamnées à perpétuité"

Elles et ils s'appellent Lubna, Nathalie, Aliane ou encore Nicolas… Tous ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Une enfance marquée par l'inceste, les viols, mais également et surtout le silence, la destruction et parfois la plainte. Des hommes et des femmes qui, à l'occasion de la venue de commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants à La Réunion (Ciivise), ont accepté de livrer leur témoignage. Des témoignages pour libérer la parole et faire en sorte que plus jamais des enfants n'aient à vivre cela. Certains, qui se sentent "condamnés à perpétuité", ont accepté de se livrer à Imaz Press.

Saint-Benoît : des pompiers accusés de non-assistance à personne en danger

C'est une affaire qui secoue le Sdis de La Réunion. Des pompiers du centre de secours de Saint-Benoît sont accusés de non-assistance à personne en danger, comme le relève le Journal de l'Île ce mercredi. Le 21 juin dernier, un homme aurait été victime d'un malaise sur la voie publique. Selon les informations, l'équipage ne lui aurait pas porté secours. L'homme est décédé à l'hôpital peu de temps après. Deux enquêtes ont été ouvertes.