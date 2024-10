Les quatre infos à retenir : Trail de Bourbon, EDF, Métis Trail et demande en mariage

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 19 octobre 2024 : - Trail de Bourbon : Louison Coiffet premier, le Réunionnais Augustin Saurel à la seconde place - EDF : le réseau revient progressivement à la normale, pas de coupures prévues - Métis Trail : Corentin Fourni premier, Marcelle Puy s'impose chez les femmes - Métis Trail : arrivé à La Redoute, Jean-Stéphane fait sa demande en mariage

Trail de Bourbon : Louison Coiffet premier, le Réunionnais Augustin Saurel à la seconde place

Traileur parmi les favoris de ce trail, le Français Louison Coiffet et dossard 5766 est arrivé à La Redoute à 9h27 après 12 heures, 27 minutes et 28 secondes de course. Le Réunionnais Augustin Saurel termine deuxième. Côté femmes, Leslie Nowicki est la première féminine à l'arrivée du Trail de Bourbon.

EDF : le réseau revient progressivement à la normale, pas de coupures prévues

Ce samedi 19 octobre à 10 heures, la situation du réseau d'électricité est stable et le système revient graduellement à une situation normale d’exploitation, indique EDF Réunion. Les moyens de production d’électricité impactés par les évènements de jeudi soir se reconnectent progressivement sur le réseau ce qui permet d’avoir un équilibre suffisant entre productions et consommations. Il n'y a donc pas de coupures prévues ce jour.

Métis Trail : Corentin Fourni premier, Marcelle Puy s'impose chez les femmes

Vainqueur du Métis Trail 2024, Corentin Fourni. Le sportif boucle les 50km en 6 heures, 28 minutes et 21 secondes en ayant été devant tout au long du parcours. Il a pointé à 14 heures à La Redoute. Il devient le tout premier vainqueur de l'histoire de cette nouvelle course. Léo Serca et Grégoire Ruyssen complètent le podium.

Métis Trail : arrivé à La Redoute, Jean-Stéphane fait sa demande en mariage

Si ce samedi 19 octobre les arrivées à La Redoute se succèdent, il y en a une que Jean Stéphane Narbé n'oubliera pas de sitôt. À peine après avoir franchi la ligne finale à la 13ème place à 15h07 après 7 heures, 35 minutes et 57 secondes de course, le coureur a encore trouvé la force de poser un genou à terre. Non pas pour s'écrouler mais pour demander la main de sa belle. Un moment qui restera gravé dans l'esprit de Jean-Stéphane et sa future femme.