EDF : le réseau revient progressivement à la normale, pas de coupures prévues

Ce samedi 19 octobre à 10 heures, la situation du réseau d'électricité est stable et le système revient graduellement à une situation normale d’exploitation, indique EDF Réunion. Les moyens de production d’électricité impactés par les évènements de jeudi soir se reconnectent progressivement sur le réseau ce qui permet d’avoir un équilibre suffisant entre productions et consommations. Il n'y a donc pas de coupures prévues ce jour (Photo : www.imazpress.com)

Tous les moyens de production d’EDF sont sollicités (Centrale du Port, Centrales hydrauliques et moyens de production de pointe et d’extrême pointe) en plus de moyens complémentaires des autres producteurs.

"EDF remercie ses clients pour leur patience, qui, grâce à leurs écogestes ont permis d’atténuer les conséquences de cette situation inédite", est-il écrit dans un communiqué.

EDF invite ses clients à modérer leurs consommations d'électricité ces prochains jours, en adoptant des gestes simples au quotidien :

• Eteindre les lumières non utiles dans les pièces vides

• Déceler les usages des machines à lever le linge et la vaisselle

• Régler les climatisations à 25 degrés.

Recharger les véhicules electagues.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com