À la une de ce jeudi : laits infantiles, remontées d'égouts à l'école, procès féminicide, ligue des champions, "alon baré" et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 26 février 2026 : - Laits infantiles contaminés : quatorze bébés hospitalisés en France, le ministère de la santé ne sait pas si La Réunion est concernée - Saint-Denis : odeurs nauséabondes et remontées d'égouts à l'école Les Badamiers - Féminicide d'Erminah : "je n'aurais pas pu priver mon enfant de sa mère", affirme l'accusé devant la cour d'assises - Ligue des champions : le PSG s'en sort contre Monaco et se hisse en huitièmes - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un jeudi en demi-teinte (Photo www.imazpress.com)

En France, quatre enquêtes ont été ouvertes après le décès de quatre bébés, en lien possible avec des laits infantiles contaminés par la toxine bactérienne céréulide. Questionné par Imaz Press, le ministère de la Santé indique que 14 nourrissons ont été hospitalisés avec ⁠une suspicion de consommation de lots rappelés. Il précise toutefois "ne pas savoir si des hospitalisations ont eu lieu à La Réunion". Une série de rappels a été lancée dans l'Hexagone et à La Réunion.

À l'école élémentaire Les Badamiers, dans le quartier du Moufia à Saint-Denis, une parent d'élève élue nous a alerté, ce mercredi 25 février 2026, sur des remontées d'égouts régulières au sein de l'établissement. Contactée, la mairie affirme qu'une intervention a été réalisée et que la situation est revenue à la normale.

Presque 5 ans jour pour jour après les faits, s'est ouvert ce mercredi 25 février 2026 le procès, devant la Cour d'assises de la Réunion, de Jean Roland Gonthier, un agriculteur du sud de l'île. Le sexagénaire est accusé d'avoir étranglé sa compagne avec laquelle il venait d'avoir une petite fille. Des accusations qu'il nie formellement depuis le début de la procédure. "Non, je ne reconnais pas les faits. Je n'ai jamais rien fait à Erminah. De toute façon, je n'aurais pas pu priver mon enfant de sa mère" a-t-il redit ce mercredi

Le PSG a encore eu du mal contre Monaco (2-2 après sa victoire 3-2 à l'aller) mais a assuré la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mercredi au Parc des Princes.

En cette période de saison cyclonique, le Piroi Center - Croix Rouge française et le studio réunionnais Blue Ramen lancent une application mobile et immersive pour connaître des risques cycloniques de manière ludique. Ce dispositif numérique est destiné aux enfants de 12 ans et plus et les éduque sur la culture du risque. La préparation des populations aux risques naturels est une priorité. Nous partageons le communiqué de Piroi Center Croix Rouge française.

Ce jeudi 25 février, Matante Rosina nous dit de faire attention aux averses sur le sud littoral au lever du jour. Ailleurs, le soleil fait une belle prestation matinale. L'après-midi, des nuages sur le relief avec quelques averses sur les pentes nord et est. Côté ouest et sud, de belles éclaircies sur le littoral. Dans les bas, il fait chaud les températures ne bougent pas. Pour la mer, le vent sud prend les plages l'après-midi, elle sera donc peu agitée, et dans l'est, une houle d'alizé de 1m50.