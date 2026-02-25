Se préparer aux cyclones en s’amusant grâce au jeu mobile réunionnais “Alon baré”

En cette période de saison cyclonique, le Piroi Center - Croix Rouge française et le studio réunionnais Blue Ramen lancent une application mobile et immersive pour connaître des risques cycloniques de manière ludique. Ce dispositif numérique est destiné aux enfants de 12 ans et plus et les éduque sur la culture du risque. La préparation des populations aux risques naturels est une priorité. Nous partageons le communiqué de Piroi Center Croix Rouge française. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Imaginé comme une expérience interactive, Alon Paré offre la possibilité aux joueurs d’entrer dans la peau de la célèbre mascotte du projet Paré pas Paré, Timoun, un avatar personnalisable qui change au fil des missions. Le but est d’adopter les bons gestes avant, pendant et après un passage de cyclone. Chaque mission réussie permet de débloquer accessoires et objets, rendant l’apprentissage progressif et motivant.

- Connaître les bons réflexes en s'amusant -

Ce jeu interactif permet aux utilisateurs d’apprendre les bons réflexes à avoir en cas de cyclone : créer son kit de secours, protéger sa maison et sa famille et savoir quand couper l’électricité. Immersif et amusant, le dispositif recrée une situation cyclonique inspirée de la vraie vie capable de permettre aux joueurs d’identifier les risques autour de chez soi, trouver la bonne fréquence radio pour se tenir informé, tester ses connaissances grâce à des quiz multirisques et accéder à des liens utiles vers les prévisions de Météo France et les dernières informations de la Préfecture.

Inspiré du programme éducatif Paré pas Paré, le jeu réussit le pari d’allier pédagogie et amusement, dans une expérience accessible, immersive et adaptée aux réalités locales.

- Un jeu made in Réunion -

Imaginée et créée à La Réunion, l’initiative Alon Paré est conçue selon les spécificités et enjeux climatiques de l’île, alliant sensibilisation, prévention et solidarité.

Uni au projet, le studio Blue Ramen basé sur le territoire assure l’ensemble du développement du jeu, de la création à la disponibilité sur les stores, en faisant appel à l’expertise technique du Piroi Center-CRF. Conquis par le jury lors du hackathon organisé par la préfecture de La Réunion en 2024 , le jeu reçoit le prix “coup de coeur” avant d’être

sélectionné par le PIROI Center – Croix-Rouge française pour donner vie à l’application.

Cette application entre dans le projet Paré pas Paré encouragé par le Piroi Center-Croix-Rouge française et mené avec l’enclin de la Préfecture de La Réunion, visant à renforcer l’appréhension du risque de la population réunionnaise en incluant les risques naturels au sein du programme scolaire, en collaboration avec le rectorat. Il a pour but notamment de sensibiliser le grand public à travers des événements et des formations, sensibilisation et de prévention. Des gestes simples pour une population informée.