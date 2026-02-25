À retenir ce soir : caricatures racistes, mules interceptées, nouveaux cas de Mpox, fiscalité des alcools, chasse tangue autorisée

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 25 février 2026 : - Sainte-Marie : visé par une plainte pour menace de violences sexuelles, le militant d'un candidat publie des caricatures racistes de candidates - Trafic de stupéfiants : deux passagers interceptés à l'aéroport avec 4 kilos de cocaïne dans leurs bagages - L'ARS confirme deux nouveaux cas de Mpox, portant à six le nombre de malades recensés depuis le début de l'année - Nouvelle fiscalité sur les alcools : concertation entre le Département et les producteurs de rhum - Tangues, faites attention, la chasse est bien autorisée

Déjà visé par une plainte pour violences sexuelles déposée par Céline Sitouze en novembre 2025, un militant d'un candidat à la mairie de Sainte-Marie, continue de publier des caricatures de candidates aux municipales, cette fois-ci grimées en singe

Ces deux personnes sont arrivées de l'hexagone à l'aéroport Roland Garros ce mardi 24 février 2026. Elles ont été placées en garde à vue par les effectifs du Service Territorial de la Police Judiciaire (STPJ). Dans leur valise, les forces de l'ordre ont retrouvé 4 kilos de cocaïne, ainsi que 2 kilos de bicarbonate de soude. Le duo va maintenant devoir répondre de ses actes devant le tribunal judiciaire.

L'Agence régionale de santé (ARS) confirme, ce mercredi 25 février 2026 ,deux nouveaux cas de variole B (Mpox), portant à six le nombre total de cas recensés depuis le début de l’année. "Le 5ème cas concerne une personne contact à risque du second cas importé, confirmé le 9 février" précisent les autorités sanitaires. "Pour le 6ème cas, aucune notion de voyage récent dans des pays où la variole B circule et aucun lien épidémiologique avec les cas précédemment identifiés n’a pu être établi" indique l'ARS

"Dans la continuité des échanges engagés le 18 février 2026 avec les représentants de la filière des rhumiers et les producteurs d’alcools forts locaux, le Conseil départemental a reçu le 23 février, à leur demande, Philippe-Alexandre Rebboah, Président du Syndicat de l’Importation et du Commerce de La Réunion (SICR), organisation patronale présente sur le territoire depuis plus de 70 ans, ainsi qu'Adorine Toumoun, secrétaire générale" indique le conseil départemental ce mercredi 25 février. "Cette rencontre s’inscrit dans la démarche de concertation large et responsable engagée par la Collectivité autour de la fiscalité des alcools" poursuit la collectivité départementale

Le tribunal administratif a tranché ce mercredi 25 février 2026 : la chasse aux tangues reste bien autorisée pour la saison 2026. L'ordonnance a été publiée dans le cadre de la procédure en référé engagée par l’association One Voice visant à suspendre l’arrêté préfectoral encadrant la chasse au tangue. La juridiction a rejeté cette demande.