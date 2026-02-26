Saint-Louis : sept personnes interpellées après l'incendie des véhicules de la police municipale

Sept personnes, dont quatre sont mineurs, soupçonnés d’être impliqués dans l’incendie des véhicules du poste de police municipale de la ville de Saint-Louis dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 septembre 2025 ont été interpellé. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et seront renvoyés devant la justice révèle Le Quotidien de La Réunion. Les dégâts matériels de ce sinistre avaient été évalués à plus de 250.000 euros (Photos : rb/www.imazpress.com)

Sept véhicules de la police municipale, dont un complètement neuf, avaient été entièrement détruits par les flammes.

Les dégâts matériels sont considérables et estimés à plus de 250.000 euros.

Cet incendie avait impacté les bureaux de l’inspection du premier degré de l’Éducation nationale situés à côté.

