Le Port : un homme séquestré à son domicile, plusieurs personnes interpellées par la police

Ce mercredi 25 février 2026, dans la soirée, un homme qui rentrait à son domicile, a été séquestrée par plusieurs personnes. La victime, attachée à une chaise, aurait été contrainte de livrer ses codes bancaires. Selon nos informations, les auteurs auraient dérobé des moyens de paiement avant de prendre la fuite. Ayant réussi à se libérer, la victime a pu alerter la police. Toujours selon nos informations, des interpellations liées à cette affaire ont eu lieu. Une enquête a été ouverte (Photo : sly/www.imazpress.com)