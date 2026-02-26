TOUTE L’ACTUALITÉ
Le Port : un homme séquestré à son domicile, plusieurs personnes interpellées par la police

  • Publié le 26 février 2026 à 06:35
  • Actualisé le 26 février 2026 à 07:32
controle police et gendarmerie à Fayard

Ce mercredi 25 février 2026, dans la soirée, un homme qui rentrait à son domicile, a été séquestrée par plusieurs personnes. La victime, attachée à une chaise, aurait été contrainte de livrer ses codes bancaires. Selon nos informations, les auteurs auraient dérobé des moyens de paiement avant de prendre la fuite. Ayant réussi à se libérer, la victime a pu alerter la police. Toujours selon nos informations, des interpellations liées à cette affaire ont eu lieu. Une enquête a été ouverte (Photo : sly/www.imazpress.com)

