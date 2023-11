Lo gou mon péi : on vous prépare un sauté boeuf aux trois poivrons avec Rosmy

"Lo gou mon péi" volet 3 avec @la_cuisine_reunionnaise_rosmy qui a bien voulu partager avec nous sa recette de sauté boeuf aux trois poivrons. Chacun a sa façon de faire son sauté et y met ce qu'il veut. Le sauté peut être végétarien avec du tofu par exemple, il peut se faire également au poulet, au porc... les déclinaisons sont nombreuses et au grès de vos envies. (photos/vidéos vs/www.imazpress.com)

Après la recette des bonbons millet de @thomas.n___ publiée le dimanche 8 octobre sur notre site, et la recette du boucané chouchou de @lerougailsaucisses publiée le dimanche 10 septembre 2023, c'est au tour de @la_cuisine_reunionnaise_rosmy d'être dans notre rubrique "Lo gou mon péi". La cuisson de son sauté boeuf est très rapide. Ce qui prend le plus de temps c'est la préparation des ingrédients, et encore, ce n'est pas la mer à boire.

• La recette en vidéo, c'est par ici :

• La liste des ingrédients :

Rosmy nous dévoile ce qu'il vous faut comme ingrédients pour faire mariner son boeuf émincé. Regardez :

Pour ceux qui préférent lire, c'est parti :

- 700 g à 1 kg de boeuf (ici de la bavette)

- 3 poivrons de chaque couleur pour obtenir un plat coloré

- Poudre manioc

- 15 à 20 cl d'eau

- 2 oignons

- Un morceau de gingembre

- 5 gousses d'ail

Pour l'assaisonnement du boeuf :

- 1 cuillère à soupe de sauce soja

- 1 cuillère à soupe de sauce d'huitre

- 1 cuillère à soupe de sauce soja foncé

- 1 cuillère à soupe d'huile

- 1,5 cuillère à café de sucre

- Sel et poivre