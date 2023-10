Logements, guerre, transports en commun, hébergements d'urgence et Gaza

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 9 octobre au vendredi 13 octobre 2023 : • Lundi 9 octobre - Les logements vacants et résidences secondaires (largement) plus taxés en 2024 • Mardi 10 octobre - Israël-Palestine : l'horreur et un deux poids deux mesures permanents • Mercredi 11 octobre - Un protocole strict pour que transports en commun ne riment pas avec insécurité • Jeudi 12 octobre - Hébergement d'urgence : trouver une place, un véritable "grand raid" pour les familles et les victimes • Vendredi 13 octobre - Israël déchaîne une punition collective sur Gaza sous l’œil (presque) indifférent des dirigeants occidentaux (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

• Lundi 9 octobre - Les logements vacants et résidences secondaires (largement) plus taxés en 2024

Augmenter la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, c’est la réponse apportée par certaines communes de La Réunion face à l’envolée des prix du logement et au déséquilibre entre les logements de vacances et ceux "à l'année". Une réponse rendue possible par un décret autorisant plus de 2.200 communes à surtaxer les résidences secondaires construites dans leur municipalité. Ces localités sont celles qui connaissent un "déséquilibre marqué" entre l'offre et la demande de logements sur leur territoire. Elles pourront aussi taxer les logements vacants sur cette zone, à hauteur de 17% pour la première année de vacance, et à 34% à partir de la seconde année. Dans notre département, si certaines communes ont décidé d'appliquer une majoration maximale, d'autres n'ont décidé rien changé.

• Mardi 10 octobre - Israël-Palestine : l'horreur et un deux poids deux mesures permanents

Depuis samedi, la guerre fait de nouveau rage entre la Palestine et Israël. Une guerre meurtrière, qui puise ses racines dans un conflit vieux de plus d'un demi-siècle. Mais, alors qu'un millier personnes ont déjà perdu la vie et des centaines d'autres vont certainement la perdre, beaucoup estiment que l'indignation sélective est la réponse à ce conflit aussi complexe que révoltant. Au point d'en arriver à se réjouir du massacre de populations civiles, d'un côté comme de l'autre

• Mercredi 11 octobre - Un protocole strict pour que transports en commun ne riment pas avec insécurité

Excès de vitesse, conduite dangereuse, défaut de permis, conduite sous l'empire de l'alcool…Les délits routiers sont nombreux dans l'île chaque semaine. Les bus y compris les transports scolaires ne sont pas épargnés par ce problème. Pour tenter de limiter au mieux la mise en danger des usagers des transports en commun, intercommunalités et prestataires assurent suivre un protocole strict de recrutement et de sécurité.

• Jeudi 12 octobre - Hébergement d'urgence : trouver une place, un véritable "grand raid" pour les familles et les victimes

Dans quelques jours l'événement tant attendu par de nombreux Réunionnais débute à La Réunion : le Grand Raid. Pour accueillir ces milliers de traileurs, il faut bien sûr des places d'hébergement en hôtel ou encore en gîte. Mais des places allouées aux coureurs, ce sont des places d'urgence retirées pour les personnes victimes de violences conjugales. Un fait que dénonce l'Union des femmes réunionnaises (UFR). Au-delà de cette problématique, c'est également la saturation générale des hébergements d'urgence à La Réunion qui est mis en lumière, que cela concerne les victimes de violences ou les Réunionnais modestes et en grande précarité qui n'ont plus de quoi se loger.

• Vendredi 13 octobre - Israël déchaîne une punition collective sur Gaza sous l’œil (presque) indifférent des dirigeants occidentaux

Une condamnation du bout des lèvres des crimes de guerre sur la bande de Gaza et un plein soutien – quoi qu'il en coûte – pour Israël : c'est la position qu'a décidé de prendre Emmanuel Macron ce jeudi soir lors de son allocution. Occultant le droit international et la condamnation de l'ONU, le Président a souhaité "porter un message paix"…en condamnant les exactions d'un seul parti et en lui apportant son plein soutien.