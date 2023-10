Israël déchaîne une punition collective sur Gaza sous l’œil (presque) indifférent des dirigeants occidentaux

Une condamnation du bout des lèvres des crimes de guerre sur la bande de Gaza et un plein soutien – quoi qu'il en coûte – pour Israël : c'est la position qu'a décidé de prendre Emmanuel Macron ce jeudi soir lors de son allocution. Occultant le droit international et la condamnation de l'ONU, le Président a souhaité "porter un message paix"…en condamnant les exactions d'un seul parti et en lui apportant son plein soutien.

A l'heure où les exactions terribles du Hamas sont peu à peu révélées, il semblait peu probable que la position d'Emmanuel Macron diverge de celle qu'il a annoncé ce jeudi soir. On aurait tout de même pu espérer que ce dernier décide de condamner fermement les très nombreuses morts civiles déjà rapportées depuis la bande de Gaza, comme il l'a fait pour les morts d'Israël.



Encore une fois, il y a les bons et les mauvais morts. Car si le Président a raison en disant qu'un Etat a le droit de se défendre de façon proportionnelle, il ne semble pas avoir remarqué que la punition collective d'un peuple pour les actes barbares d'une minorité, qui se déroule sous nos yeux, n'a rien de proportionnée.



Lui-même l'a dit : ce n'est pas une guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. Ou tout du moins, cela ne devrait pas l'être. Et pourtant.



Car c'est désormais un véritable génocide qui se profile sous les yeux du monde, et d'une communauté internationale peinant à condamner l'armée israélienne face à une riposte qui ne va rien avoir de proportionnée.

- Punition collective -



D'une réponse "forte et juste" aux attaques sur son sol, Israël est passé – comme à son habitude – à des bombardements à l'aveugle, dans un territoire où 50% de la population est composée d'enfants.Hôpitaux, écoles, habitations, tout est pris pour cible. Les approvisionnements en eau sont coupés, ceux en électricité aussi. Avec toujours l'excuse du Hamas utilisant leur population comme bouclier-humain.Et tout couloir humanitaire n'est, pour l'heure, pas au programme. Le gouvernement israélien l'a annoncé : tant qu'il y aura des otages, les Gazaouis resteront dans l'enclave. Qu'est-ce donc si ce n'est une punition collective ?"Le Hamas expose de manière criminel et cynique la population de Gaza" dit Emmanuel Macron. Est-ce donc une raison de bombarder toute une population ?Vraisemblablement, pour le gouvernement d'Israël – et nombre d'anonymes - chaque Gazaoui soutient le Hamas, et mérite donc de mourir sous les bombardements incessants Peu importe si les Gazaouis sont les principales victimes du Hamas depuis leur prise de pouvoir en 2006, peu importe si des crimes de guerre du Tsahal sur la bande de Gaza sont rapportés chaque année, et peu importe aussi si Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien a admis lui-même que ce groupe était en partie financé par Israël lui-même.

Oubliant sûrement les erreurs du passé, le Président ne semble pas non plus réaliser qu'un soutien sans faille et sans critique de la riposte israélienne sera bientôt le terreau d'une colère renouvellée de la jeunesse palestinienne envers Israël et ses alliés.

En plus d'un manquement criant d'humanité, l'Occident manque aussi cruellement de vision pour l'avenir : comment réclamer la paix lorsque les exactions d'un des côtés sont ignorées ? Comment s'attendre à un apaisement lorsque personne ne décrie les centaines de morts au mains des soldats israéliens qui surviennent chaque année, mais que la levée de bouclier est automatique quand la terreur arrive sur le sol israélien ?

Ni le Hamas, ni le gouvernement israélien n'aspirent à la paix. Seulement au chaos et à la disparition de l'autre. Mais ce jeudi, Emmanuel Macron a fait le choix de dénoncer uniquement les aspirations d'un deux des côtés.



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com