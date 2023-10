Emmanuel Macron affirme son soutien à Israël et ne condamne pas le siège de Gaza

22:28 C'est la fin de ce direct, merci de nous avoir suivis Bonne soirée

22:11 "Notre devoir est de rester unis" martèle Emmanuel Macron "La République sera impitoyable avec tous les porteurs de haine" assure-t-il. "Nous combattons et nous combattrons toujours pour que nul sur notre sol n'ait peur", ajoute-t-il, "restons unis" pour "porter un message de paix et de sécurité pour le Proche-Orient".

22:10 Inquiétudes autour des actes antisémites "Notre premier devoir est d'assurer la sécurité de nos concitoyens, et de ne laisser passer aucun acte antisémite. La République sera là pour vous protéger, et sera impitoyable face à la haine" "582 lieux de cultes ont vu leur protection accrue. Nos armées sont engagées. Les procureurs ont reçu l'instruction de poursuivre avec la plus grande sévérité. Nous sommes vigilants aussi aux expressions de haine sur les réseaux sociaux. Notre devoir est de rester unis, comme nation et comme République"

22:05 "Ce n'est pas une guerre entre les Palesteniens et les Israéliens" affirme le Président "Nous avons assurons Israël de notre soutien. Il a le droit de se défendre, par des actions ciblées, mais en préservant les populations civiles. La seule réponse au terrorisme est toujours une réponse forte et juste. Nous sommes liés à Israël par le dueuil, 13 de nos compatriotes sont morts. Ce sont tous les Français qui les pleurent" déclare-t-il. "Nous nous inquiétons du sort de nos 17 ressortissants disparus. La France met tout en oeuvre aux côtés des autorités pour les faire revenir sains et saufs. Jamais la France n'abandonne ses enfants. Nous ferons tout pour que les otages soient libérés."

22:05 "Un Etat israélien et un Etat palestinien : c'est la ligne que suit la France" déclare Emmanuel Macron "Nos alliés et la France sont réunis autour d'un but : apporter un soutien ferme et complet à Israël, éviter toute extension du conflit dans les pays voisins et coordonner l'action humanitaire" dit-il. "La sécurité d'Israël, la lutte contre le terrorisme et les aspiration d'un peuple sont les priorités. Ceux qui confondent la lutte palestinienne et le Hamas commettent une faute" affirme le Président.

22:00 Emmanuel Macron prend la parole "Israël a connu l'attaque terroriste la plus tragique de son histoire. Tout un pays a été surpris à l'aube par des tirs et une invasion aussi violente que sanguinaire. Des massacres de kibboutz, des villages entiers décimés, une haine aveugle, un déchainement de cruauté absolue. Cette violence contre le peuple isréalien a sidéré un peuple entier, et le monde" déclare-t-il. "Nous pensons à ce peuple, encore dans l'épreuve et le deuil. Nous nous tenons à ses côtes. Nous savons dans notre chaire quelle est cette douleur. Rien ne peut justifier le terrorisme, il ne peut jamais il y avoir de "oui mais". La France condamne cette attaque. Le Hamas est une organisation terroriste. Il sait à quoi il expose le peuple de Gaza" dit-il

21:57 Gérald Darmanin intredit toutes les manifestations pro-palestiniennes Avant l'allocution, le ministre de l'Intérieur a ordonné l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes et l'interpellation des organisateurs et "fauteurs de troubles" ce jeudi 12 octobre 2023. Cette demande a été formulée dans un télégramme adressé aux préfets de police et des départements.