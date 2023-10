Gérald Darmanin ordonne l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes

Le ministre de l'Intérieur a ordonné l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes et l'interpellation des organisateurs et "fauteurs de troubles" ce jeudi 12 octobre 2023. Cette demande a été formulée dans un télégramme adressé aux préfets de police et des départements.

Ces manifestations "sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public" aurait écrit Gérald Darmanin selon les informations de France Info.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ordonne l'interdiction des "manifestations propalestiniennes parce qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public", avec des interpellations à la clef #AFP 1/2 pic.twitter.com/5Sny65Jp2d — Agence France-Presse (@afpfr) October 12, 2023

"L'organisation de ces manifestations interdites doit donner lieu à des interpellations" a-t-il précisé.

Le tribunal administratif de Paris a également confirmé l'interdiction de la manfestation ce jeudi soir, place de la République.

