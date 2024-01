Loi immigration : le gouvernement satisfait après avoir pavé la voie à l'extrême-droite

Ce jeudi 25 janvier 2024, le Conseil constitutionnel a enfin tranché suite au vote de la loi immigration : un tiers des articles, proposés par la droite (extrême), ont été censurés. Le gouvernement s'est félicité de la validation d'une loi basée sur son texte initial, ignorant sciemment avoir pavé le chemin pour l'extrême-droite en acceptant d'intégrer au texte de loi des mesures comme la fin de l'automaticité du droit du sol pour les enfants d'étrangers nés en France.

Toujours prompt à hurler contre la gauche "marchepied de l'extrême-droite", le camp présidentiel ne s'est pourtant pas gêné pour accorder de – très – nombreuses mesures à cette même extrême-droite pour leur faire voter cette loi immigration.



Faut-il leur rappeler que Marine Le Pen, figure de proue de la politique anti-immigration, s'était vantée d'une "victoire idéologique" quelques instants après le vote de cette loi contraire aux principes mêmes de notre constitution ?



Certains argueront que le texte a été voté en l'état tout en sachant que ces mesures seraient invalidées par le Conseil constitutionnel. Mais peut-on vraiment se vanter d'avoir volontairement voter un texte d'extrême-droite car on espérait que les Sages se souviennent que ce pays dispose d'une constitution ?



Les mirages d'un "barrage à l'extrême-droite" en votant Macron a depuis longtemps disparu. Marine Le Pen a raison – pour une fois : le vote de cette loi, vidée ou non de sa substance, témoigne d'une victoire idéologique de son parti, qui gangrène désormais tout l'hémicycle droit et central de l'Assemblée nationale.



Encore une fois, rien de bien étonnant venant d'une mouvance politique qui a voté la loi dite "contre le séparatisme", la loi sécurité globale, et qui a fait passer aux forceps la réforme des retraites.



Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'elle gagne aujourd'hui de plus en plus en popularité au sein de la population aussi. Alors que l'inflation flambe, que la misère augmente, que les loyers impayés s'accumulent, et que beaucoup se privent désormais de certains repas pour tenir le mois, il est inquiétant – mais pas étonnant – d'assister à une montée de xénophobie en flèche chez les Français.



Mais il est évidemment plus simple d'accuser plus miséreux que soit, plutôt que ceux qui s'accordent des augmentations de frais de mandat tout en bloquant l'augmentation des salaires…

