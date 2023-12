Loi immigration : tout est perdu y compris l'honneur

Sans grande surprise, le gouvernement a viré complètement à l'extrême-droite ce mardi avec l'adoption de la loi immigration. Remise en cause du droit du sol, déchéance de nationalité, fin du principe d'égalité…Les dérives de ce gouvernement "ni de droite ni de gauche" sont désormais actées. Rien de bien étonnant venant d'un parti qui a voté la loi séparatiste, la loi sécurité globale, et qui a fait passer aux forceps la réforme des retraites. Mais en s'inclinant devant l'extrême-droite, Emmanuel Macron a terminé d'enterrer tout honneur – si tant est qu'il en ait déjà eu. (Photo Tags Macron photo RB imazpress)

"À celles et ceux qui ont voté pour moi, non pour soutenir mes idées mais pour faire barrage à celles de l’extrême droite, votre vote m’oblige" disait le Président le soir de sa réélection. Une citation qui a aujourd'hui extrêmement mal vieilli.



Ce mercredi soir, Emmanuel Macron a tenté de se justifier en niant toute mesure provenant de l'agenda d'extrême-droite. Ce dernier nous prend donc pour des imbéciles, ou n'a tout simplement pas lu le programme de sa principale opposante.



Ce texte serait nécessaire "pour éviter que le RN arrive au pouvoir". Effectivement, pas besoin que le RN n'arrive à la présidence si le Président actuel mène lui-même une politique d'extrême-droite.



En même temps, que peut-être on vraiment attendre d'un homme qui a fait des violences faites aux femmes sa priorité, tout en affirmant son admiration à Gérard Depardieu – mis en examen pour viol et filmé entrain de tenir des propos sexistes à répétition. "Grosses salopes" en référence aux femmes qui font de l'équitation, "si jamais il galope elle jouit" en parlant d'une enfant, " Vas-y-, prends la photo pendant que je touche le cul"…Quelle fierté, effectivement.



Le Président a aussi tenté de se cacher derrière le Conseil constitutionnel : c'est lui qui statuera sur les mesures qui sont, ou non, constitutionnelles. Même son de cloche du côté d'Elisabeth Borne, qui a admis que la conformité de ce texte était "fragile".



Comment un chef d'Etat et une cheffe de Gouvernement, garants de la République, peuvent-ils accepter de faire voter une loi dont il sait qu'elle n'est en partie pas conforme aux principes de notre constitution ?



Pour ne pas ajouter au ridicule, plusieurs députés du parti présidentiel ont tenté de blâmer les partis de gauche pour cette débâcle. Comprenez : ils n'avaient qu'à pas déposer de motion de censure contre ce texte qu'ils jugeaient injuste.



Evidemment, ce sont les élus de gauche qui les ont forcés à se plier aux exigences des LR et du RN, et de voter quasi-unanimement pour ce nouveau texte. Encore une fois, prennent-ils les électeurs de gauche pour des imbéciles ? Quitte à se vautrer devant l'extrême-droite, ces derniers pourraient au moins avoir la décence d'assumer leurs actes.

- Fuite en avant -



Depuis plus de six ans désormais, le gouvernement s'évertue à détricoter toutes les avancées sociales gagnées dans le passé : droit du travail, accès à l'allocation-chômage, retraites, protection sociale…Et tandis que les Français plongent toujours plus dans la précarité, toujours grâce à notre cher gouvernement qui s'inquiète plus de faire gonfler la fortune de ses millionnaires que du bien-être de sa population, le débat est accaparé par l'immigration.Partout en France, on laisse un discours ouvertement raciste s'installer sur les plateaux, dans les hémicycles, en reprenant sans objection aucune le vocabulaire et la rhétorique de l'extrême-droite.

Ironiquement, tous ceux qui brandissent une "immigration inctrontrôlée" oublient toujours de préciser que la France est l'un des pays européen en accueillant le moins. Ils ne se posent pas non plus la question de la dignité de l'accueil : peut-on attendre une intégration réussie d'une personne dont on détruit régulièrement les effets personnels, qu'on empêche de travailler, et tout simplement de vivre dignement ?

Ces agitateurs de haine ne précisent pas non plus que nos voisins italiens, au gouvernement néofasciste, en accueillent encore moins, pour toujours autant de précarité et d'inégalités sociales au sein de la population. La faute aux migrants encore une fois ?



Face à cette fuite en avant, une trentaine de départements ont annoncé refuser d'appliquer cette loi. Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a présenté sa démission. Sylvie Retaillau, ministre de l'Enseignement supérieur, a fait de même, bien que sa démission n'a pas été acceptée. C'est tout à leur honneur : eux seuls n'ont pas oublié les principes même de notre pays.

