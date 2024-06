Mariage centenaire, bac à 9 ans, sous la douche, panique dans l'arène et accroché à son siège

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 10 juin au vendredi 14 juin, le voici. Ils se sont dit "oui": le vétéran américain Harold Terens, 100 ans, a épousé sa fiancée de 96 ans, Jeanne Swerlin. Alors que les épreuves du bac commencent dans une dizaine de jours, une candidate de 9 ans est inscrite pour cette année, un record. Un disparition dont il vaut mieux rire, même si elle aurait pu être tragique. Ce samedi 8 juin 2024, aux États-Unis, un taureau saute la barrière d'une arène en plein rodéo. Évincé, il refuse de partir.

- Normandie: un vétéran américain centenaire et sa fiancée se sont dit "oui"

Ils se sont dit "oui": le vétéran américain Harold Terens, 100 ans, a épousé samedi matin sa fiancée de 96 ans, Jeanne Swerlin, à la mairie de Carentan-les-Marais, près des plages où le Débarquement a eu lieu le 6 juin 1944.

"C'est le meilleur moment de toute ma vie, j'ai 100 ans et ma fiancée en a 96, et me marier ici à Carentan, c'est incroyable: c'est mon deuxième endroit préféré au monde (...) Je me sens jeune à nouveau", a dit Harold Terens à l'AFP à l'issue de la cérémonie, après avoir salué la foule au balcon. "Ma religion est l'amour" et "l'amour" a "triomphé" de la guerre, s'est-il réjoui.

Dans la salle des mariages de la mairie, au haut plafond et aux belles poutres en bois, quand le maire, Jean-Pierre Lhonneur, demande, en anglais, à Jeanne Swerlin si elle souhaite prendre Harold Terens pour époux, la réponse fuse en français: "Oui!", s'exclame-t-elle. La salle répond par des applaudissements.

Puis Harold Terens répond par l'affirmative lui aussi. "I now pronounce you man and wife" (je vous déclare mari et femme), proclame le maire.

Les mariés, qui totalisent presque 200 ans d'âge à eux deux, s'embrassent aussi passionnément que de jeunes tourtereaux, sous les hourras de l'assemblée, tandis qu'une chanteuse, Miss Liberty, entonne un "Ave Maria".

Avant d'entrer dans la mairie, Jeanne Swerlin, en robe rose satinée, avait confié à l'AFP: "J'ai attendu 96 ans pour trouver la bonne personne et j'ai un mariage comme seuls les rois et reines en ont."

Les futurs mariés avaient fait leur entrée séparément à la mairie accompagnés par Miss Liberty, interprétant pour le marié "J'ai deux amours", une chanson de Joséphine Baker.

Sous les applaudissements, Harold Terens, dans un costume bleu clair, était entré le premier dans la salle des mariages, accompagné par ses proches.

Puis Jeanne Swerlin avait suivi sur "I will always love you" de Dolly Parton reprise par Whitney Houston, une chanson chantée a cappella.

La mairie de Carentan-les-Marais, dans le nord-ouest de la France, a mis les bouchées doubles pour accueillir ce "héros américain", en décorant les arbres et en installant un parachute de taille réduite, en référence aux GI américains parachutés le 6 juin 1944 en Normandie.

- Bac 2024 : la plus jeune candidate inscrite a 9 ans

La plus jeune candidate au baccalauréat général et technologique 2024 a 9 ans, un record dans l’histoire de cet examen de fin de scolarité.

L'élève de l'académie de Strasbourg, en âge d'être scolarisée en CE2, est inscrite en candidate libre à la session du baccalauréat, qui démarre le 18 juin avec l'épreuve de philosophie, a précisé l'Education nationale en marge d'une conférence de presse sur la présentation du bac.

Afin de se remettre à niveau, la jeune candidate, qui a choisi les spécialités mathématiques et physique-chimie, a récemment passé "des épreuves ponctuelles, qui correspondent au contrôle continu", a-t-on précisé de même source. Pour l'édition 2024 du bac qui réunit 728.164 candidats, le postulant inscrit le plus âgé a 76 ans (bac général et technologique, dans l'académie de Bordeaux).

Les candidats les plus jeunes au baccalauréat sont "en général plutôt âgés de 12 ou 13 ans", a indiqué Edouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire (Dgesco). L'an dernier, le candidat le plus jeune était âgé de 12 ans (bac général et technologique, dans l'académie de Versailles).

Le bac a été institué par un décret du 17 mars 1808 et sa première édition, sous forme d'épreuves uniquement à l'oral, s'est déroulée en 1809. Les premiers titulaires du diplôme n'étaient que 31. La première femme à obtenir le diplôme, Julie-Victoire Daubié, l'a décroché en 1861, à 37 ans.

- Étang-Salé : emporté par les vagues, un jeune de 17 ans a été retrouvé sain et saufau camping

Ce lundi 10 juin 2024, dans la soirée, deux jeunes hommes de 24 et 17 ans ont été emporté par une vague sur le littoral de l'Étang-Salé. Le premier de 24 ans a pu sortir de l'eau seul. Le jeune de 17 ans qui était lui introuvable a pu regagner le rivage après plusieurs heures dans l'eau selon ce qu'il aurait confié aux enquêteurs.

Lors de la disparition de ce jeune homme de 17 ans, la SNSM et les pompiers en embaracations ont été déployés.

Forte heureusement, le jeune homme a pu sortir de l'eau seul et regagner le camping de l'Étang-Salé. Les forces de l'ordre l'ayaant d'ailleurs retrouvé au moment où il prenait une douche. Miraculé, il n'a pas été blessé.

- États-Unis: un taureau blesse trois personnes après s'être échappé d'une arène de rodéo

Ce samedi 8 juin 2024, dans la ville de Sisters dans l'Oregon aux États-Unis, un taureau saute la barrière d'une arène en plein rodéo. Il atterrit dans le public et sème la panique jusqu'au parking. Le bilan est de trois blessés.

Sur les images, le taureau a commencé par faire un tour dans l'arène avant de sauter par-dessus la barrière et de rejoindre les tribunes. Par la suite, l'animal a continué son chemin dans les allées de l'événement s'en prenant aux personnes sur place.

Sur l'une des vidéos, l'animal a chargé violemment une personne qui portait un t-shirt rouge. Deux personnes ont été hospitalisées.

L'animal a ensuite été capturé par un spécialiste qui était sur place, rapporte le New York Post. Il a été mis à l'écart de l'arène et ramené chez lui : "Nous allons faire de l'entraînement et essayer de ne plus jamais le remettre dans ce type de situation", a expliqué Leslie Lange, propriétaire de Party Bus, le taureau impliqué.

- Exclu de son parti, Eric Ciotti s'accroche à son siège de LR

Exclu des Républicains la veille, Eric Ciotti, est arrivé jeudi peu après 10h00 au siège de son parti, dont il se dit toujours président, et a annoncé avoir saisi la justice contre son éviction votée la veille par l'ensemble des cadres de LR.

"Je suis président du parti, je vais à mon bureau, c'est tout", a déclaré M. Ciotti aux journalistes présents à son arrivée place du Palais Bourbon, où personne ne l'a empêché d'entrer au siège de LR.

Réfutant tout passage en force après son exclusion à l'unanimité du bureau politique du parti, M. Ciotti a dénoncé "le coup de force" de "ceux qui ne respectent pas les statuts".

"Il n'y a pas eu de bureau politique hier", a-t-il ajouté, seulement "une réunion de personnes qui se sont réunies elles-mêmes en dehors de tout cadre".

Déterminé à se maintenir à son poste, il a fait savoir que "le tribunal judiciaire de Paris est saisi par référé pour contester la validité de cette décision qui n'a aucun sens".

Sur place, une source au sein du parti a indiqué que M. Ciotti a fait constater par un huissier qui parmi les 50 salariés obéissait encore à ses ordres, et précisé que le wifi avait été coupé avant l'arrivée du président déchu.



