Grève nationale : les syndicats dans la rue alors que la France n'a plus de gouvernement

C'est dans un contexte politique des plus incertains que des centaines de travailleurs comptent descendre dans la rue pour manifester ce jeudi 5 décembre 2024. Les agents de la fonction publique se mobilisent pour une journée d’action et de grève à l’appel des syndicats. Un nouveau front social en pleine crise politique, alors que le gouvernement Barnier vient d'être désavoué par une motion de censure à l'Assemblée nationale. (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

Plusieurs rassemblements sont prévus à La Réunion à l'appel de l'intersyndicale.

Selon l'intersyndicale, cette mobilisation s'annonce d'ores et déjà particulièrement suivie, contrairement aux précédents qui ont peu rassemblé.

Dans les établissements scolaires de l'île en tout cas, de nombreux professeurs manquent à l'appel.

- Trois mobilisations mais les mêmes revendications -

Dans le nord de l'île, deux mobilisations sont organisées. La première, le traditionnel défilé qui partira du petit marché de Saint-Denis à 9 heures pour se rendre en direction de la préfecture, mené par la CGTR, le Saiper, la FSU, la CGS et Solidaires.

Enfin, à la préfecture – et à la même heure – un rassemblement est organisé devant la préfecture à l'initiative de l'Unsa et la CFDT. Des animations, des stands d'information auprès des salariés seront installés.

À Saint-Pierre, à l'initiative de l'intersyndicale, un défilé partira à 9 heures des jardins de la plage.

- Un mouvement social pour faire céder l'exécutif -

Les syndicats protestent contre les mesures d'économie du gouvernement et la politique d'austérité d'Emmanuel Macron.

Dans l'Éducation, les syndicats exigent que le ministre – pour l'heure toujours en poste mais qui sera remplacé sous peu / qui a pu conserver son fauteuil - renonce à trois mesures qui cristallisent la colère : "le passage d’un à trois jours de carence pour les fonctionnaires malades, la réduction de 100 % à 90 % de la rémunération en cas d’arrêt maladie, et la non-reconduction du versement d’une prime en soutien au pouvoir d’achat", liste Marie-Hélène Dor de la FSU.

"Ces décisions si elles sont prises, sont désastreuses pour La Réunion", ajoute-t-elle. La syndicaliste donne comme exemple : "des les écoles du 1er degré, avec des conditions dégradées, les épidémies, la période chaude… si vous ajoutez les trois jours de carence et la baisse d'indemnisation de 10% on est à la fois malade et puni de l'être".

"Pour économiser cinq milliards d’euros sur le volet "dépenses" du budget 2025, le gouvernement a trouvé la solution : faire les poches des fonctionnaires, plutôt que de prendre l'argent où il est", souligne Solidaires Réunion.

Les syndicats le répètent. "Tous en grève contre la vie chère et la pauvreté qui se généralise, pour la défense des services publics, de la sécurité sociale, de l'emploi, pour l'augmentation générale des salaires, des retraites et des minimas sociaux, pour l'application des conventions collectives nationales à La Réunion, pour l'abrogation de la réforme scélérate des retraites, pour la construction des logements attendus par les familles réunionnaises, contre les politiques économiques toujours en faveur des plus riches en faisant payer les salariés et les retraites, pour une meilleure justice fiscale et sociale contre les milliards d'exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises sans aucune contrepartie".

- Une mobilisation devant l'Agence régionale de santé -

À côté de cela, ce jeudi à 8h30, les agents de l'Agence régionale de santé cessent de travailler et se mobilisent devant l’entrée du siège à Sainte-Clotilde.

"Les échanges entre la direction générale et l’intersyndicale ne peuvent être considérés, à ce jour, comme satisfaisants. Il convient donc d’envoyer un signal fort à notre direction générale afin de lui faire mesurer l’exaspération de ses agents quant à la vie quotidienne au travail dans notre agence", précisent-ils dans un communiqué.

"Les inquiétudes au sujet des moyens de fonctionnement attribués à notre agence doivent être entendues et prises en comptes afin de permettre aux agents de réaliser leurs missions dans de bonnes conditions : maintien des effectifs et des moyens de fonctionnement, prise en compte budgétaire des surcoûts liés à la situation de La Réunion, amélioration des conditions de travail, reconnaissance de l’investissement des agents (avancement, rémunérations)."

Cette situation locale, "propre à notre agence, vient s’ajouter aux légitimes inquiétudes des fonctionnaires au regard des projets gouvernementaux. Il a été exprimé le refus d’accepter le passage à 3 jours de carence, à l’indemnisation à 90% des arrêts maladie pendant les 3 premiers mois, la fin de la GIPA mais aussi le refus gouvernemental d’augmenter la valeur du point d’indice" ajoutent les agents de l'ARS.

- XXX gouvernement ? -

Et "même si le gouvernement tombe, cela permettra de montrer la détermination pour le prochain gouvernement à ce que les agents ne soient pas sacrifiés", a estimé Gaëlle Martinez, secrétaire générale de Solidaires fonction publique à l’AFP.



Une mobilisation qui survient dans une séquence politique tumultueuse après que Michel Barnier a engagé lundi 2 décembre 2024 la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, provoquant le dépôt d’une motion de censure par la gauche que le RN a annoncé voter dans la foulée.

À cette situation s’ajoute une incertitude budgétaire, le gouvernement étant toujours en quête de 60 milliards d’euros d'économies pour relever des finances publiques.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com