Mutinerie à la prison de Mayotte : 27 détenus mahorais bientôt transférés vers La Réunion

Après la mutinerie à la prison de Majicavo (Mayotte) et la démission du directeur de l'établissement pénitentiaire, ce mardi 8 octobre 2024, le syndicat FO pénitentiaire de La Réunion a confirmé le transfert prochain de 27 détenus mahorais vers les prisons du Port et de Domenjod (Saint-Denis). Des prisons réunionnaises où le taux de surpopulation carcérale est de 160% avec, comme seuls lits pour les détenus, des matelas posés au sol (Photo : www.imazpress.com)

Parmi ces 27 prisonniers, 20 seront transférés vers l'établissement d'application des peines du Port et sept le seront vers le centre pénitentiaire de Domenjod.

"C'est un dispositif mis en place suite à la sortie de crise et aux émeutes dans l'établissement pénitentiaire", explique Vincent Pardoux, représentant syndical de FO. "Le but est de désencombrer l'établissement."

Toutefois, le syndicaliste le dit : "nous on ne voulait pas de meneurs ou de détenus qui ont participé aux émeutes et nous en avons eu l'assurance de la part de l'administration".

Il explique qu'il s'agit là de détenus "qui auraient dû venir dans le courant de l'année – généralement deux par mois – mais au lieu d'étaler leurs arrivées sur 20 mois, là cela va être fait en quelques jours".

Les détenus de Mayotte ayant participé aux émeutes seront eux transférés vers l'Hexagone.

- 27 prisonniers en plus pour des prisons déjà surpeuplées -

27 prisonniers en plus, "c'est un chiffre important" pour des prisons à La Réunion déjà sous tension, relate Vincent Pardoux.

"Cela montre les difficultés de l'isolement géographique, notamment en termes d'organisation, d'accueil et de vol pour les transférer", dit-il. Expliquant qu'il ne peut y avoir plus "de deux détenus par vol", donc "il va y avoir plusieurs rotations".

Des détenus supplémentaires dans des prisons où, à La Réunion, le taux de surpopulation carcérale est de 160%.

"À la prison de Domenjod, nous sommes à 850 détenus pour 560 places, 140 matelas au sol. Nous n'avons plus de lits pour accueillir les détenus", alerte le syndicaliste.

À la prison du Port, la situation est elle aussi critique. "Si nous avons 502 places occupées pour 507 places disponibles et que le directeur prévoit 20 libérations d'ici la fin du mois, en plus des 20 émeutiers de Majicavo, la prison de Domenjod va aussi nous transférer les détenus condamnés définitivement et ayant une peine supérieure à deux ans", s'alarme Stéphane Difernand de FO pénitentiaire.

Se pose également la question des sorties. "S'ils ont des liens familiaux à La Réunion ils resteront ici, sinon ils repartiront à Mayotte", tiens à préciser Vincent Pardoux.

Mayotte où malgré le transfert de ces 27 détenus, la situation ne changera pas puisque "même avec ce transfert, la prison a déjà eu 28 nouveaux arrivants", indique le représentant syndical.

À Majicavo, le taux d’occupation dépasse 181 %, plaçant l’établissement parmi les plus surchargés du pays.



