L’augmentation de l’octroi de mer sur les produits de vapotage mécontente l'addictologue David Mété

La Région Réunion a voté en décembre 2024 une augmentation de l’octroi de mer sur les produits de vapotage, passant de 6,5 % à 28 %. Cette décision, qui prendra effet en février prochain, suscite l’inquiétude des professionnels de santé. David Mété, addictologue au CHU de La Réunion, critique une mesure qu’il estime contraire aux enjeux de santé publique. La Région estime que cette hausse "correspondait à des objectifs de santé publique" (Photo : www.imazpress.com)

Lors de sa séance plénière du 12 décembre 2024, la Région Réunion a adopté une délibération visant à augmenter significativement l’octroi de mer sur les produits liés au vapotage.

À partir de février 2025, la taxation passera de 6,5 % à 28 %, alignant ainsi le vapotage sur le tabac. Une décision qui provoque un tollé dans le milieu médical. Pour David Mété, addictologue et chef du service d’addictologie au CHU de La Réunion, cette augmentation constitue une "faute lourde".

"La Région Réunion classe le vapotage comme le tabac et ignore les enjeux de santé publique. La cigarette électronique est un outil reconnu de réduction des risques (RDR) et d’aide au sevrage tabagique", écrit-il sur le réseau X.

La Région Réunion ???????? classe le vapotage comme le tabac et fait passer sa taxation de 6,5 à 28 % ! Une faute lourde pour une institution qui ignore la santé publique via l’octroi de mer, vieil impôt de l’époque coloniale. La vape est un outil de RDR et de sevrage.