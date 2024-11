Alcool : le Sénat adopte un amendement pour taxer les publicités à La Réunion

Ce jeudi 21 novembre 2024, c'est en session que le Sénat a adopté l'amendement de la sénatrice Audrey Bélim créant une taxation de la publicité sur l’alcool à La Réunion. Et ce, malgré l'opposition du gouvernement. Un "vote rare" dont se félicite l'élue. À La Réunion, l'alcool cause près de 500 décès chaque année (Photo : www.imazpress.com)

"J'ai réussi à faire basculer le Sénat en racontant ce qu’est l’alcoolisme excessif à La Réunion", souligne Audrey Bélim dans un communiqué.

Cet amendement instaure une taxation sur les dépenses publicitaires des entreprises produisant, important ou distribuant des boissons alcooliques, dont le chiffre d'affaires dépasse 2 millions d'euros.

Une taxe qui "touche bien toutes les boissons alcooliques, et pas seulement le rhum. Elle vise bien la publicité, et non la production d’alcool, préservant ainsi les entreprises réunionnaises produisant du rhum : cet amendement n’est pas contre elles. Il est contre l’alcoolisme", insiste Audrey Bélim.

Des recettes pour l'État dont les fonds "seront affectés au financement de la prévention et de la lutte contre les addictions : il ne s’agira pas d’abonder le budget de l’Etat en ces temps de contrainte budgétaire mais bien de lutter contre les addictions", précise la sénatrice.

- Une charte pour encadrer les publicités sur l'alcool -

Le 9 avril 2024, l'ancien préfet de La Réunion, l'Agence régionale de santé et plusieurs acteurs de la filière alcool de La Réunion avaient signé une charte visant à encadrer la publicité sur l'alcool avant la fête des pères et des mères.

Une démarche nécessaire mais insuffisante pour renforcer les "interdits protecteurs".

Pour les professionnels de santé, "cette charte est non-contraignante", lançait le Docteur David Mété, chef du service addictologie au CHU Nord, lors du lancement de cette charte.

L'encadrement de la publicité sur l'alcool est régi par la loi Évin de 1991 qui définit, entre autres, les supports ainsi que les contenus autorisés en matière de publicité pour l'alcool.

- Alcool : plus de 500 morts par an à La Réunion -

À La Réunion, l'alcool cause près de 500 décès chaque année.

"On estime à 250 le nombre de décès liés directement à l’alcool (cause directe) par an à La Réunion, et plus de 450 décès au moins en partie imputables à l’alcool", précise l'ARS.

"On dénombre également 5.000 passages aux urgences en lien direct avec l'alcool", ajoute l'Observatoire régional de santé (ORS).

S'ajoute à cela les problématiques liées au spectre de l'alcoolisation fœtale en lien avec la consommation d'alcool par les femmes enceintes. Un trouble qui concerne environ 150 nouveau-nés par an à La Réunion.

En 2023, l’alcool était la cause principale de 157 accidents de la route sur 882. En 2024 – selon les données arrêtées au mois de septembre – l'alcool était l'une des causes de 26% des accidents mortels à La Réunion.

La publicité numérique pour l'alcool représente aujourd'hui un vecteur majeur de promotion auprès des consommateurs, particulièrement des jeunes publics. Les réseaux sociaux et autres supports numériques permettent une diffusion massive et ciblée des messages publicitaires, contribuant à la normalisation et à l'attractivité de la consommation d'alcool.

