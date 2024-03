Saint-Denis : une opération anti-délinquance menée au Chaudron

Ce vendredi 15 mars 2024, une patrouille conjointe de la police nationale et de la police municipale, accompagnée des médiateurs de la ville, s'est rendue dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis afin de mener une opération anti-délinquance. Ils ont déambulé dans le quartier afin de rencontrer et d’échanger avec les habitants et les commerçants sur les actions déjà engagées et à venir pour la sécurité et la tranquillité publiques dans ce quartier (photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Depuis quelques semaines, la tension monte dans le quartier du Chaudron. Le mercredi 6 mars 2024, un jeune homme de 22 ans avait été sauvagement agressé au sabre au Chaudron. Son pronostic vital était engagé, il ne l'est plus depuis. L'auteur présumé du coup de sabre est lui en détention provisoire.

La veille des affrontements avaient eu lieu entre des jeunes et des policiers.

Le syndicat Alliance avait passé un cri d'alerte à la suite de cette agression "la capitale, Saint-Denis est depuis plusieurs nuits touchés par des actes de violences entre bandes de jeunes, les forces de Police ont dû intervenir a plusieurs reprises pour faire cesser ces exactions et proceder à pluiseurs interpellations".

