Européennes : 38 listes, autant de panneaux, encore plus de bulletins... pour une élection qui intéresse peu

38 listes, plus de 3.000 candidats… La campagne officielle des élections européennes 2024 a démarré à La Réunion. Autant de listes et donc autant de panneaux d'affichage pour découvrir les visages des candidats en lice pour une élection qui aura lieu le 9 juin à La Réunion. Des candidats en veux-tu en voilà, c'est aussi des millions et des millions de bulletins qui seront pour la plupart imprimés, distribués dans les bureaux de vote pour enfin finir… jetés. Des chiffres qui donnent le tournis pour une élection qui, en vain, n'intéresse que peu les Réunionnais - l'abstention était de 69,34% lors du précédent scrutin en 2019 - et les Français en général (Photo rb/www.imazpress.com)

À La Réunion, 930 bureaux de votes seront installés dans les 24 communes de l'île pour 696.331 inscrits.

Autant d'électeurs pour lesquels il faudra des bulletins de vote afin de choisir leur candidat parmi la liste des 38.

Pour chaque commune, de nombreux panneaux d'affichage. Sur chaque rangée, 38 panneaux à caser comme on peut. Un véritable casse-tête pour les communes.

Un casse-tête qui ne s'arrête pas là. Chaque commune doit également prévoir dans ses bureaux des tables pour accueillir les milliers de bulletins imprimés.

La commune de Saint-Pierre explique "les candidats doivent imprimer et faire déposer leurs bulletins de vote à la préfecture qui dispatche dans les communes".

"Sur un plan opérationnel, les communes ont la responsabilité de poser les panneaux électoraux, les candidats de coller leurs affiches. Par ailleurs il faudra prévoir dans les bureaux de vote la place pour tous les bulletins sur la table (même si tous les candidats n’en produiront peut-être pas)."

À l'échelle de La Réunion, si chaque candidat imprime des bulletins pour les quelques 696.331 inscrits, cela porterait à plus de 26 millions de bulletins.

"Les circulaires, elles doivent être imprimées en quantité au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans le département, et pour les bulletins de vote (en quantité au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits dans le département).", explique la préfecture.

"Si une liste de candidats remet à la commission de propagande départementale moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, celle-ci peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs."

Pas très écologique tout cela, surtout pour des bulletins qui termineront à la poubelle.

Toutefois, la préfecture explique que "aujourd'hui, les circulaires sont accessibles en version papier et en ligne (dont en version accessible) pour permettre un large accès à l'information pour ne limiter l'exercice du droit de vote".

"S’agissant des bulletins, ils seront envoyés au centre de tri pour recyclage à l’issue du vote", ajoute la commune de Saint-Pierre.

La réglementation qui s'applique en matière de propagande électorale est rappelée dans le Memento.

- L'abstention, grand enjeu de ce scrutin -

Autant de bulletins de vote rien qu'à l'échelle de La Réunion, mais pourquoi ? Pour rien ?

Ce qui est certain c'est que ce scrutin des européennes ne déchaine pas les passions.

Dans la dernière enquête Eurobaromètre publiée le 17 avril, une grande majorité des citoyens des 27 États membres (71 %) déclarent qu’ils participeront "probablement" aux élections européennes de juin prochain.

Le chiffre cache toutefois de grandes disparités d’un pays à l’autre. En France, le taux d’intention de participation (67 %) est légèrement inférieur à la moyenne européenne.

Selon d'autres sondages, à la question de savoir si les Français iront voter aux élections européennes, seulement 45 % des Français répondent "oui" en moyenne.

Selon un sondage réalisé par YouGov pour Le HuffPost, 52 % des personnes interrogées admettent ne pas être intéressées par la campagne en cours.

Un désintérêt relatif, qui confirme que le scrutin européen se joue dans les derniers jours de la campagne, et que l’on retrouve dans chaque tranche d’âge. Dans le détail, c’est la tranche des 35-54 ans qui apparaît la plus détachée de la compétition électorale, affichant un score de 56 %. Suivent ensuite les plus jeunes (18-34 ans) avec 51 %, puis les seniors (55 ans et plus) avec 49 %.

Seuls 32% des 18-24 ans seraient certains d’aller voter aux prochaines européennes, le 9 juin, selon un sondage Ipsos publié le 29 avril.

Par ailleurs, l'abstention des moins de 25 ans à ce scrutin n'est pas un phénomène nouveau en France. Elle était déjà de 72% en 2014 et en 2019.

Dans la population générale française, l'abstention aux élections européennes ne cesse de diminuer. 59,37 % en 2009, 57,57 % en 2014, et en 49,88 % en 2019 (toutes tranches d'âge confondues).

Les Français font partie des Européens ayant une des représentations les plus négatives du Parlement européen. En 2023, seulement 22% des Français avaient un avis positif sur le Parlement européen, contre 64% pour les citoyens irlandais par exemple.

- Une élection qui passionne peu -

Une élection qui intéresse si peu, peut-être par pur désintérêt de la politique, les Français étant déçus par l'exécutif.

Les chercheurs parlent même d’abstention "intermittente", pour désigner ce comportement électoral caractérisé par un vote important lors de l’élection présidentielle, puis une moindre mobilisation à l’occasion des autres scrutins, aussi bien au niveau local qu’européen, indique Public Sénat.

En France, l’enjeu le plus cité en vue des élections européennes est la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (42 %), devant la lutte contre le changement climatique (37 %) et la santé publique (36 %).

Selon le sondage mené par Ipsos, parmi les sujets suivants, les trois les plus retenus dans le choix de vote pour les élections européennes sont : le pouvoir d'achat, l'immigration et le système de santé.

- Pour qui et pourquoi vote-t-on ? -

Tous les cinq ans, les citoyens de l’Union européenne (UE) sont appelés à se rendre aux urnes afin d’élire leurs représentants au Parlement européen. Cette année, ce seront les dixièmes élections européennes depuis le premier vote au suffrage universel direct à un tour en juin 1979.

Les élections auront lieu simultanément dans les 27 pays membres, entre le 6 et le 9 juin 2024. Chaque État dispose d'un nombre de sièges au Parlement européen en fonction de sa population. Parmi les 720 députés européens amenés à siéger à partir de cette année, 81 seront élus en France selon les règles de la représentation proportionnelle.

Les partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficieront d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. Les sièges seront attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.

Le scrutin se déroulera dimanche 09 juin 2024 en France métropolitaine, à La Réunion, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les ambassades et consulats hors zone Amériques et Caraïbes. Il aura lieu samedi 08 juin 2024 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française et dans les ambassades et consulats situés en zone Amériques et Caraïbes.

Appelés aussi "eurodéputés", ils sont la voix des citoyens européens au Parlement européen et n’y sont pas réunis par pays, mais par groupes politiques transnationaux. Ils exercent trois missions principales :

Vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales de votre commune de résidence sur le site service-public.fr. Les citoyens français sont automatiquement inscrits à compter de leur majorité dès lors qu’ils ont effectué leur recensement à 16 ans.

Enfin, si vous prévoyez d’être absent le jour du vote, vous pouvez faire voter une personne de confiance à votre place. Il suffit de faire votre demande en ligne sur le site Maprocuration puis de faire vérifier votre identité, en vous déplaçant au commissariat, en gendarmerie ou au consulat, ou en vous authentifiant avec une identité numérique certifiée France identité.

Lire aussi - Éuropéennes 2024 : "un scrutin aux enjeux majeurs", rappelle la préfecture

Lire aussi - Comment voter par procuration pour les Européennes

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com