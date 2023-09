Philippe Vigier : environnement, vie chère et aéronautique au menu du jour

Troisième et dernier jour de visite pour le ministre délégué aux Outre-mer Philippe Vigier. Ce vendredi 1er septembre 2023, il débutera sa journée aux Makes pour la signature d’une convention Fonds vert sur le projet REMINAT. Il se rendra ensuite à Saint-Pierre pour une présentation d’un atelier pédagogique et échanges avec les jeunes du RSMA. Retour à Saint-Denis dans l'après-midi pour le lancement du groupe de travail sur la transparence des prix dans la grande distribution, et un point d’étape sur l’avancement du chantier de l'aérogare (Photo rb/www.imazpress.com)

Ce jeudi, la journée a été ryhtmée par des rencontres autour de la filière canne. Philippe Vigier a d'abord rencontré un agriculteur de Saint-Benoit, où il a pu s'essayer, comme le veut la tradition, à la coupe de la canne. Le ministre a ensuite visité l'usine de Bois-Rouge (qui avait subi une panne dans la nuit, réparée avant son arrivée) et celle d'Albioma. Direction l'ouest pour l'après-midi, avec une visite de l’entreprise Flowly, lauréate France 2030 pour le projet data flow, dans le cadre d'une séquence sur l'innovation et le numérique. Il a ensuité visité musée Villèle pour échanger avec les acteurs culturels du territoire et visiter l’exposition sur l’esclavage. Sa journée s'est terminée à la Chambre de commerce pour discuter avec les acteurs économiques de l'ile. La première journée de visite a elle été rythmée par les rencontres avec les président.es des deux collectivités, Huguette Bello et Cyrille Melchior. Les nombreuses problématiques que rencontre La Réunion ont été abordées, sans qu'aucune annonce ne soit faite. "Il a confirmé des engagements pris précédemment" a indiqué le président du Département. Le ministre est pourtant attendu sur de nombreux sujets. En première ligne, la vie chère, mais aussi le prix des billets d'avion, le mal-logement, l'accès à l'emploi…Pour l'heure, cette visite prend surtout des airs de prise de pouls et présentation aux divers élus locaux. "Monsieur le Ministre des Outre-mer, le temps n’est plus à la découverte" a d'ailleurs réagi le député Philippe Naillet, qui presse le ministre pour que "les 72 mesures annoncées à l’occasion du Comité interministériel de l’Outre-mer de juillet dernier soient effectives le plus rapidement possible". Concernant la CIOM, Philippe Vigier a annoncé son intention de rencontrer les présidents de toutes les collectivités ultra-marines afin de faire le point. "On regardera mesure par mesure et territoire par territoire pour adapter" a-t-il assuré. www.imazpress.com / redac@ipreunion.com