Saint-Denis : trois mineurs jettent un extincteur sur une voiture, une mère et son enfant légèrement blessés

Ce lundi 30 octobre 2023, dans le quartier de Montgaillard , la police a interpellé trois mineurs qui ont aspergé de produit et jeté un extincteur sur un véhicule en mouvement. A bord du véhicule, une automobiliste accompagnée de son enfant âgé de 4 ans. "Très choqués, ils ont été légèrement blessés et pris en charge par les secours. Les trois auteurs devront répondre de leurs actes devant le juge des enfants" précisent les forces de l'ordre

C'est une mauvaise habitude qui semble s'installer dans l'île : les jets de divers objets sur des véhicules en mouvement. Cet événement n'est pas sans rappeler l'accident survenu à la Rivière des Galets le 30 septembre 2023.

Plusieurs personnes avaient projeté sur la RN1, depuis le pont du rond-point du Sacré Cœur au Port, sur des véhicules en circulation dans le sens Saint Denis – Saint Paul, plusieurs galets apportés sur place à l’aide d’un chariot de supermarché, également projeté sur la voie de circulation. La passagère du véhicule ciblé par des jets de pierres - une jeune mère de famille de 25 ans - est décédée.

Quatre mineurs suspectés d'être impliqués dans cet accident ont été interpellés et présentés au tribunal. Deux mineurs ont été mis en examen pour "coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner", soit "coups mortels" et écroués à Domenjod. Les deux autres ont été mis en examen pour "abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit", et ont été placés sous contrôle judiciaire.

Plus récemment, les réseaux de transports SPL Estival et Citalis ont fait grève suite à l'augmentation des caillassages de leurs bus.

