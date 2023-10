Mort à la Rivière des Galets : deux mineurs écroués, les deux autres placés sous contrôle judiciaire

Quatre mineurs suspectés d'être impliqués dans le décès d'une jeune femme de 25 ans, qui a reçu un galet depuis le pont de la Rivière des Galets au Port le 30 septembre 2023, ont été déférés au tribunal ce vendredi 6 octobre 2023. Présentés devant le juge pour assassinat et tentative d'assassinat, les faits ont finalement été requalifiés de "coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner", soit "coups mortels". Deux mineurs ont été mis en examen pour ces faits et écroués à Domenjod. Les deux autres sont mis en examen pour "abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit", et ont été placés sous contrôle judiciaire (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Après deux jours jours en garde à vue au commissariat Malartic, les quatres mineurs ont été présentés au tribunal de Champ-Fleuri, assistés de leurs avocats.

Au bout d'une journée de déferrement, deux des quatre mineurs présentés au palais de justice de Champ Fleuri ont été écroués et mis en examen finalement pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et non pour "assassinat" et "tentative d'assassinat".

Ils ont aussi été mis en examen pour violences ayant entraîné une Incapacité temporaire de travail inférieure à 8 jours sur 8 victimes, en réunion, avec arme, et préméditation, et pour dégradations en réunion d’un bien destiné à l’utilité publique.

Agés de 14 ans, les deux auteurs présumés du lancer de galets ont été écroués à Domenjod en début de soirée ce vendredi. D'après Réunion la 1ère, le bâtonnier Georges André-Hoarau, l'avocat du deuxième mineur le plus impliqué, "a demandé que son client fasse l'objet d'une protection particulière ainsi que d'une expertise psychiatrique".

Les deux autres mineurs ont été mis en examen pour "abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit" et "dégradation".

À noter que le garde à vue d'un des mineurs a été levée ce jeudi. Le mineur concerné a été remis à sa famille, "sa participation aux faits commis sur le pont enjambant la RN1 n’étant pas établie par les investigations menées" a annoncé le parquet.

- Une jeune femme décédée -

Les cinq jeunes ont été interpellés ce mercredi matin, à partir de 6 heures, grâce à "l'ensemble des investigations menées" et à "l’exploitation des divers éléments recueillis" a précisé Véronique Denizot, procureure de Saint-Denis, ce mercredi soir.



Les mesures de garde à vue, d’une durée de 24h, ont été prolongées ce mercredi soir, afin de permettre la poursuite des investigations, d’une nouvelle durée de 24 heures.

Une autopsie du corps de la victime a par ailleurs été réalisée ce jeudi.

Pour rappel, samedi 30 septembre 2023 vers 20 h 45, plusieurs personnes ont projeté sur la RN1, depuis le pont du rond-point du Sacré Cœur au Port, sur des véhicules en circulation dans le sens Saint Denis – Saint Paul, plusieurs galets apportés sur place à l’aide d’un chariot de supermarché, également projeté sur la voie de circulation.

La passagère du véhicule ciblé par des jets de pierres - une jeune mère de famille de 25 ans - est décédée. Souffrat de multiples traumatismes faciaux et crâniens. la victime, mère d'un jeune enfant, était dans le coma depuis samedi.

"C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de la passagère du véhicule ciblé par des jets de pierres ce samedi 30 septembre 2023 à la Rivière des Galets" a réagi le maire du Port, Olivier Hoarau. "Toutes mes pensées accompagnent sa famille et ses proches, à qui j’adresse mon soutien et mes plus sincères condoléances dans cette douloureuse épreuve."

- Une autre personne blessée le même soir -



Au total, sept véhicules ont été touchés par des tirs de galets, "concernant au moins 9 personnes" indique le parquet. En plus de la jeune mère de famille décédée, une autre personne a été blessée au bras par une pierre ayant traversé le pare-brise, entraînant une incapacité temporaire de travail de 5 jours.Les autres conducteurs des véhicules touchés ont pu s’arrêter ou ont continué leur route pour se mettre en protection avant de prévenir les forces de l'ordre.Une enquête avait été ouverte en flagrance et un appel à témoins avait été diffusé dès samedi soir. "Les enquêteurs ont procédé à des constatations techniques (relevé de traces et indices, sur les lieux, dans les véhicules) et à l’exploitation des éléments recueillis, notamment des images de vidéo surveillance à proximité du lieu des faits, aux auditions des personnes victimes et des différents témoins" explique le parquet.Les forces de l'ordre ont pu rapprocher ces faits à plusieurs plaintes déjà recueillies pour des faits similaires survenus les 23 et 27 septembre 2023, ayant occasionné "des dégradations, des chocs psychologiques, des blessures légères" détaille-t-il.Le dimanche 1er et le lundi 2 octobre, des missions de sécurisation ont été organisées dans les quartiers les plus proches du lieu des faits.

L’ARAJUFA, association d’aide aux victimes, a aussi été saisie ce lundi, en vue d’évaluer les besoins des personnes victimes des faits au cours de la procédure (aide juridique, aide psychologique...)



