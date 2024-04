Saint-Joseph, Trou d'Eau, papiers dématérialisés, eau et érosion

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2024 • Lundi 8 avril - Vol à main armée à Saint-Joseph : un deuxième homme interpellé • Mardi 9 avril - Trou d'Eau : le saviez-vous, cette plage très prisée… est privée • Mercredi 10 avril - Papiers dématérialisés : un portefeuille bientôt vide et une fracture numérique encore plus présente • Jeudi 11 avril - Eau péi en bouteille : buvez sans modération et sans risques • Vendredi 12 avril - À La Réunion, l'érosion rendra (bientôt) les zones côtières inhabitables (Photo : www.imazpress.com)

• Lundi 8 avril - Vol à main armée à Saint-Joseph : un deuxième homme interpellé

Ce dimanche 7 avril 2024, un deuxième homme a été interpellé dans l'affaire du vol à main armée survenu le mercredi 3 avril dans une station-service de Saint-Joseph. Le mis en cause a été interpellé "dans le cadre de nouveaux faits de tentative de vol commis à Saint-Pierre dans la nuit de vendredi à samedi", indique le parquet de Saint-Pierre. Présence ce dimanche soir au juge des libertés et de la détention, il a été écroué. Le prévenu passera devant le juge en comparution immédiate ce lundi 8 avril 2024.

• Mardi 9 avril - Trou d'Eau : le saviez-vous, cette plage très prisée… est privée

Située sur le littoral Ouest de La Réunion, la plage de Trou d'Eau se situe dans le prolongement de la Saline. Plage de sable blanc, lagon turquoise protégé par la barrière de corail… si elle offre un cadre parfait pour se reposer ou pique-nique en famille, saviez-vous que cette plage appartient à un particulier et pas à la commune saint-Pauloise? C'est la seule plage privée à La Réunion et en Outre-mer. Une plage dont l'histoire et le combat judiciaire autour d'elle sont dignes d'une télénovela mexicaine.

• Mercredi 10 avril - Papiers dématérialisés : un portefeuille bientôt vide et une fracture numérique encore plus présente

De plus en plus, les Réunionnais vont devoir se passer de leurs papiers de façon matérielle. Qu'il s'agisse de la vignette verte depuis le 1er avril ou encore du permis. Si la vignette est désormais disponible pour les forces de l'ordre via un fichier des véhicules assurés (FVA), le permis lui sera dématérialisé sur France Identité. Des papiers qui sont les premiers du genre à être en ligne ne seront certainement pas les derniers. Toutefois, face à la hausse des cyberattaques, se pose la question de la sécurité de ces données en ligne.

• Jeudi 11 avril - Eau péi en bouteille : buvez sans modération et sans risques

De l'eau minérale aromatisée aux bactéries et aux pesticides, voire même aux polluants éternels… voilà le scandale qui épingle les produits du groupe Nestlé. Perrier, Contrex, Hépar, Vittel… sont les marques concernées. Une affaire qui met en lumière le manque de transparence sur le contenu de ces eaux en bouteilles. Mais alors, La Réunion est-elle concernée ? Quid des bouteilles produites dans l'île ? Leur qualité sanitaire est-elle assurée ? L'Agence régionale de santé – sollicitée par Imaz Press – nous a répondu.

• Vendredi 12 avril - À La Réunion, l'érosion rendra (bientôt) les zones côtières inhabitables

500 communes de France ont été identifiées comme se trouvant dans des zones côtières bientôt inhabitables. Les raisons sont simples : l'érosion et le changement climatique, comme l'a indiqué Christophe Béchu, ministre de la transition écologique. "L'équivalent d'un terrain de football disparait chaque semaine dans notre pays", a-t-il souligné. Un phénomène dont La Réunion n'est pas épargnée. D'ici 2050, 115 édifices devraient avoir disparu des côtes. À un avenir encore plus lointain, cela devrait concerner pas moins de 400 bâtiments.