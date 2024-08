Saint-Joseph : piégées par la montée de la mer sur la plage de Ti Sable, deux personnes secourues

Ce dimanche 11 août, deux personnes se sont retrouvées piégées par la montée de la mer sur la plage de Ti Sable à Saint-Joseph. Selon nos informations, "les personnes ont trouvé refuge pour signaler leur détresse". Équipes au sol, hélicoptère de la gendarmerie... les moyens de secours sont engagés. Grâce à l'intervention des secours, ils ont pu être ramenés sur la terre ferme. Toutefois, il est important d'appeler à la plus grande prudence sur le littoral en période de houle australe (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

D'après nos informations, ces deux personnes se trouvaient sur la plage de Ti Sable - où la baignade est interdite par arrêté préfectoral - avant de se retrouver piégé par la montée des eaux.

Des personnes en difficulté qui ont trouvé refuge sur un relief en attentant des secours.

- Deux jeunes emportés par la mer -

Ils s'appellent Noah et Kimberley. Tous deux âgés d'une vingtaine d'années. Depuis plusieurs jours pour la jeune femme et plus d'une semaine pour le jeune homme, familles, proches, bénévoles et secours sont à leur recherche. Malgré la mobilisation de tous... les recherches pour l'heure restent veines.

Ce jeudi 8 août 2024, une jeune femme de 21 ans a été happée par une vague au niveau du Gouffre de l'Étang-Salé. La personne portée disparue se trouvait avec sa famille dans un bassin naturel lorsqu'une vague est arrivée, emportant avec elle une fillette de 10 ans et la vingtenaire. Si l'enfant a pu être récupéré sain et sauf, la jeune femme n'a toujours pas été retrouvée.

Noah, également la vingtaine, est lui porté disparu depuis le vendredi 2 août. Voilà six jours que le jeune homme a été emporté par une vague. Depuis, pas un jour ne passe sans que sa famille, ses proches, amis, bénévoles et professionnels ne se mobilisent pour le retrouver.

- Attention à la houle australe -

Des drames qui rappellent que même s'il n'y a pas de vigilance vague-submersion, il ne faut pas s'approcher du rivage.

"Il faut faire très attention, surtout pendant l'hiver. Car même s'il n'y a pas d'avis de forte houle, la hauteur moyenne des vagues peut être de 2 à 3 mètres", expliquait lors d'un entretien, Thomas Rostaing, directeur du Cross (Centre régional opérationnelle de surveillance et de sauvetage).

Le directeur du Cross de La Réunion rappelant que "la houle est malheureusement la principale cause de mortalité en mer à La Réunion".

"Même en dehors des périodes de vigilance météo, la mer peut être un danger. Les noyades causées par la houle, sont la 1ère cause de décès en mer à La Réunion (27 personnes ont perdu la vie dans ces conditions entre 2012 et 2023)", indique la préfecture.

À cette occasion, le Cross a tenu à rappeler le numéro d'urgence à appeler en cas d'urgence en mer. "Si vous êtes témoin d'une urgence en mer, appelez le 196, numéro du Cross".

- Le 196 permet alors de joindre directement un centre de sauvetage en mer (CROSS), 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

- Le 196 est gratuit.

- Avec le 196, un CROSS en tant que service d’urgence peut aussi solliciter les opérateurs de téléphonie pour localiser un téléphone portable d’une personne impliquée dans une situation de détresse en mer.

