Saint-Leu : accès interdit à la lagune à l’embouchure de la ravine Grand Étang

La Ville de Saint-Leu a mandaté l’ARS pour réaliser des analyses bactériologiques afin d’évaluer la pollution observée dans la lagune au passage de Garance. Une accumulation de sable, de boues et de déchets verts, incluant des patates longoses, s’est formée depuis le port de Saint-Leu jusqu’au Zat, générant des émanations nauséabondes et des gaz. Par mesure de précaution, l’accès à la lagune est strictement interdit sur ce périmètre jusqu’à nouvel ordre (Photo ville de Saint-Leu)

"Consciente des enjeux de salubrité publique, la Ville de Saint-Leu a décidé, en lien avec la DEAL et la TO compétent sur ce site, de solliciter l’Agence Régionale de Santé de La Réunion (ARS) pour mener des analyses toxicologiques approfondies. Cette démarche vise d’une part à identifier les risques éventuels pour la population et l’environnement", écrit la ville.



D’autre part," elle permettra au TO et à la DEAL de définir les moyens les plus adaptés pour le traitement et l’évacuation des eaux stagnantes".

Les résultats des analyses devraient être connus dans trois jours. En attendant, des rubalises ont été posées par la police municipale afin de sécuriser la zone.