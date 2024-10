Un bébé contre de l'alcool, les Vikings de retour et fin de la chasse au trésor

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre 2024, le voici. Ils ont voulu vendre leur bébé contre de l'alcool. 50 squelettes vikings "entièrement préservés" ont été découverts au Danemark. L'énigme de la Chouette d'or a été vraisemblablement résolue jeudi 3 octobre, ce qui mettrait fin à un jeu de piste sur toute la France qui durait depuis 31 ans.

- États-Unis : ils tentent de vendre leur bébé contre 1.000 dollars et un pack de bière

Un couple de l’Arkansas, dans le centre-est des États-Unis, a été arrêté après avoir tenté de vendre leur enfant, un bébé de deux mois, rapporte CBS News. Darien Urban, 21 ans, et Shalene Ehlers, 20 ans, résidents d’un camping de Benton County, ont été dénoncés par leurs voisins alors qu’ils venaient de signer un contrat d’adoption en échange de 1.000 dollars et d’un pack de six bières.Le couple a été incarcéré pour "mise en danger d’un enfant et tentative d’abandon d’un mineur", avant d’être libéré sous caution. Il sera jugé le 29 octobre.

Une transaction qui aurait même été filmée. Selon le dossier d'arrestation, l'échange d'argent devait avoir lieu le 23 septembre. Le contrat était rédigé comme suit : "Moi, Darien Urban et Shalene Ehlers, nous cédons nos droits à Cody Nathaniel Martin sur notre petit garçon pour 1 000 dollars le 21 septembre 2024. Après avoir signé ce contrat, vous ne pourrez pas changer d'avis et vous ne reprendrez plus jamais contact avec nous."

Le bébé, lui, a été emmené à l’hôpital avant d’être pris en charge par le département des services sociaux de l’Arkansas.

- Danemark : 50 squelettes vikings parfaitement conservés découverts

Le site Videnskab.dk relate que des archéologues danois ont fait la découverte d'un site mortuaire à Asum, à l'est d'Odense, contenant 50 squelettes formidablement bien conservés. Fémurs, genoux, doigts ou orteils ont été découverts dans un état de préservation exceptionnel, pour des restes datant d'avant le deuxième millénaire après Jésus-Christ (entre 850 et 970).

"Il est rare de trouver des squelettes aussi bien conservés et en si grand nombre. Cela nous donne l'opportunité d'en savoir plus sur qui étaient ces personnes", a commenté une des archéologues en charge du site.

Trouvé par hasard, le site renfermait, en plus d'ossements, des objets caractéristiques de l'ère Viking comme des perles de verre, des boucles d'oreille, des couteaux ou des pièces de monnaie.

Cette découverte pourrait représenter une avancée majeure dans le domaine de la recherche, pour mieux comprendre les origines de nos civilisations et l’histoire viking.

Ce très bon état des dépouilles s’explique par la composition des sols, qui les ont empêchées de se décomposer, ainsi que par le niveau élevé de l’eau.

- Chouette d'or : en France, la fin imminente d'une chasse au trésor de plus de 30 ans

La Chouette d'or, une sculpture enterrée en 1993 dans un endroit qu'il fallait identifier grâce à des énigmes, a été découverte jeudi. L'identité de la personne qui a trouvé ce trésor reste pour l'instant inconnue.

"Nous vous confirmons que la contremarque de la Chouette d'or a été déterrée cette nuit", a écrit jeudi matin l'homme qui détenait la clé, Michel Becker, sur le forum Internet de cette énigme, sur le réseau Discord. "N'allez pas creuser !", lance-t-il à tous les joueurs. "Nous vérifions la validité de la solution proposée."

Cette réplique avait été enterrée en avril 1993 dans un endroit qu'il fallait identifier grâce à 11 énigmes présentées dans le livre "Sur la trace de la chouette d'or".

Des textes brefs accompagnant des peintures : ce sont les seuls indices dont disposaient les acheteurs de ce livre, vendu à l'origine 95 francs (14,50 euros).

La dernière édition en date, en 2022, coûte 37,95 euros. Et ces dernières années, pour soumettre une solution, à savoir des coordonnées géographiques, il fallait payer.

Déterrer la réplique permet de remporter la fameuse chouette, sculpture d'une dizaine de kilos en métaux précieux, principalement de l'argent mais aussi de l'or, incrustée de diamants. Sa valeur avait été initialement estimée à un million de francs (150 000 euros).

