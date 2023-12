Un jet privé sous la neige, demande en mariage et course-poursuite en chariot élévateur

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 4 décembre au vendredi 8 décembre le voici : À Munich, un jet privé, cloué au sol, a basculé en arrière sous le poids de la neige... Ce dernier devait se rendre à la Cop 28 à Dubaï. C'est une demande en mariage pour le moins insolite qui a eu lieu à Saintes en (Charente-Maritime). Et pour cause, un homme a demandé sa compagne depuis 10 ans dans... un supermarché. C'est une improbable course-poursuite qui a eu lieu dans le Michigan. Une course lancée par un jeune adolescent de 12 ans au volant... d'un chariot élévateur.

- À l’aéroport de Munich, un jet privé en direction de Dubaï, bascule sous le poids de la neige

Dans la nuit de vendredi 1er à samedi 2 décembre 2023, de fortes chutes de neige ont paralysé le trafic aérien et ferroviaire. À Munich, un jet privé, cloué au sol, a basculé en arrière sous le poids de la neige... Ce dernier devait se rendre à la Cop 28 à Dubaï. Un message peut-être envoyé par la nature dirons-nous.

Dans une vidéo de 25 secondes postée sur X (ex-Twitter)​​​​, l’appareil cloué au sol est, en partie, enseveli. D’après l’auteur du post, l’avion devait se rendre Dubaï où se déroule actuellement la COP28 sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies (ONU).

"Un jet privé, en direction de Dubaï pour une conférence sur le réchauffement climatique, a été littéralement gelé sur la piste de l’aéroport de Munich", pouvons-nous lire, à propos des circonstances, sous le post.

- Il demande sa femme en mariage... au rayon lingerie d'un supermarché

Comme le relate France Bleu La Rochelle, un homme a demandé sa compagne en mariage dans les allées du magasin. "Je voulais quelque chose d’insolite pour ma petite femme, juste faire un truc original", a-t-il confié à nos confrères.

Son idée était de surprendre sa compagne pendant les courses. Il s’est donc éclipsé discrètement et a pris son courage à deux mains pour interpeller sa dulcinée avec le micro du magasin. "Ça fait dix ans qu’on se connaît. Est-ce que tu voudrais bien m’épouser ?", a-t-il lancé.

Demande juste sublime au rayon slips de Leclerc ????❤️ pic.twitter.com/RIFGLnewPn — Kaiz (@MrKaiz) December 2, 2023

C'est au rayon lingerie de l'enseigne que la demande a été officialisée... genou à terre, entre les culottes et les slips. "Malheureusement, j’ai fait ma demande en face des soutiens-gorge, je n’ai pas eu de chance. Mais je ne savais pas où elle était au moment où j’ai été la chercher dans le magasin", a-t-il plaisanté.

La bonne nouvelle, c’est que sa compagne a dit oui.

- États-Unis : la police du Michigan poursuit un camion-élévateur conduit par... un enfant de 12 ans

C'est une improbable course-poursuite qui a eu lieu dans le Michigan. Une course lancée à seulement 30 km/h heureusement. Mais ce qui est tout aussi improbable, c'est le véhicule conduit et son conducteur. Un jeune adolescent de 12 ans au volant... d'un chariot élévateur. Après une heure de cavale, il a finalement été interpellé.

La scène s’est déroulée en fin de journée, dans les rues de la ville d’Ann Arbor, près de Détroit, dans l’État du Michigan. Le garçon, pourchassé par les policiers sirènes hurlantes, a heurté plusieurs véhicules en stationnement pendant sa fuite.

L’adolescent avait réussi à démarrer un chariot élévateur présent dans l’enceinte de son collège.

La police explique avoir été avertie "vers 18h45" du vol de cet engin de chantier, équipé d’un chariot élévateur – par un enfant devant un collège.

Il sera arrêté après une heure de cavale à la sortie de la commune, interpellé, puis placé en garde à vue.

Par chance, cette course-poursuite "très dangereuse qui aurait facilement pu entraîner des blessures graves", insiste le communiqué de la police, n’a pas fait de victimes.

