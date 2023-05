Un drapeau LGBTQIA+ hissé à la préfecture et à la mairie de Saint-Denis

Pour la première fois dans l’histoire du Mois des Visibilités LGBTQIA+ et ses marches, les institutions publiques témoignent de leur soutien inédit en élevant le drapeau inclusif LGBTQIA+ de La Réunion. Adapté du drapeau “Volcan rayonnant” de Guy Pignolet, le drapeau LGBTQIA+ de La Réunion a trouvé sa place à l’entrée de la préfecture de Saint-Denis, aux côtés des drapeaux français et européen ce mercredi 17 mai (IDAHOTB). La municipalité de Saint-Denis a suivi l’initiative de l'autorité préfectorale en faisant rayonner l’arc-en-ciel dessiné par Isabelle Luminet en fin de matinée ce vendredi 19 mai. Nous publions le communiqué de presse ci-dessous (Photo préfecture)

En amont de l’organisation du Mois des Visibilités, l’association Requeer a été reçue par la directrice de cabinet de la Préfecture. Cette grande première marque le soutien de l’État au bon déroulement des évènements de ce mois après l’incendie du centre LGBTQIA+ de l’Océan Indien qui a marqué douloureusement les associations et la communauté en rappelant les menaces qui pèsent sans cesse sur

nous.

Nous avons également été accueilli·e·s par la cabinet de Madame Christine Torres, sous-préfète chargée de la cohésion sociale et de la jeunesse, qui en plus d’apporter une oreille attentive à nos plaidoyers, a proposé de hisser le drapeau LGBTQIA+ de La Réunion à l’entrée de la préfecture et des sous-préfectures de l’île.

L’association Requeer accueille l’engouement institutionnel avec beaucoup de joie. Observer ce drapeau flottant devant les piliers institutionnels de l'île est un signe puissant. Il reflète notre appel à plus de visibilité. Nous restons vigilant·e·s à ce que le Mois des Visibilités ne soit pas simplement de la récupération à un moment charnière de notre mouvement. Au-delà des symboles, nous aspirons à ce que les voix LGBTQIA+ de l'île et de l'Océan Indien résonnent et soient entendues bien après le 24 juin prochain.

En plus de saluer l’initiative, nous souhaitons rappeler le rôle crucial que l'État et les collectivités peuvent tenir dans le renforcement de la diversité et de l'inclusion. Chaque contribution, aussi symbolique soit-elle, peut avoir un effet réel et tangible sur la vie des personnes Lesbiennes, Gays, Bi, Trans, Queer, Intersexes et Asexuelles de l’île et de l’Océan Indien. Il reste essentiel de préciser que les efforts

pour sensibiliser, conscientiser et rendre visible la communauté LGBTQIA+ doivent demeurer entre les mains de celles et ceux qui la composent et des associations qui la représentent.

