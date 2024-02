Un record invalidé, un pigeon espion, un enfant bloqué dans une machine à pince

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 5 février au vendredi 9 février le voici : Richard Plaud a passé 4.200 heures à tenter d’établir le record de la plus haute tour Eiffel en allumettes du monde... mais ce n'était pas les bonnes. En Inde, un pigeon a été arrêté pour espionnage alors que le pauvre volatile s'était simplement enfui de Taïwan. Attiré par les peluches, un petit garçon de trois ans a réussi à pénétrer dans une machine à pince. Il y est resté tranquillement, avant d’en être libéré.

- Après huit ans de travail, sa Tour Eiffel en allumettes invalidée par le Guinness des records

Huit ans de sa vie partis en fumée. Richard Plaud a passé 4.200 heures à tenter d’établir le record de la plus haute tour Eiffel en allumettes du monde. Malheureusement, après. autant de dur labeur, il a vu sa performance invalidée par les juges britanniques du Guinness Book. En cause : son choix d’allumettes, non conformes au cahier des charges.

"C’est décevant, frustrant, incompréhensible et pas très fair-play". Richard Plaud est affligé, raconte le Parisien. Son record de la Tour Eiffel en allumettes la plus haute du monde, qu'il a mis huit ans à construire, n'a pas été validé par les juges britanniques du Guinness Book.

"Il fallait que les allumettes utilisées pour réaliser la Tour Eiffel, soient achetées dans le commerce, avec leur partie inflammable qu’il fallait supprimer en la grattant, sans la couper", explique le malchanceux à 20 Minutes.

Or, pour gagner un temps précieux, Richard Plaud s'est approvisionné directement auprès du principal fabricant français d'allumettes, qui lui ont été livrées, par cartons de 15 kg, sans bout rouge soufré. Ce que le règlement interdit catégoriquement.

Si cette particularité est bien mentionnée dans le cahier des charges du Guinness Book des records, le maquettiste de Charente-Maritime assure n'avoir reçu ces lignes directrices en dernière minute : "On m'a transmis les informations un mois avant l'assemblage final. Je venais de passer plus de 7 ans et demi sur le projet, c'est impensable de recommencer" se justifie Richard Plaud.

Même si les décisions du Guinness Book sont sans appel, le Poitevin a toutefois tenté de faire un recours, mais il y a peu de chance qu’il aboutisse.

- En Inde, un pigeon soupçonné d'espionnage relâché

Il était soupçonné d’espionnage, il a finalement été blanchi. Un pigeon a été relâché en Inde, a annoncé l’organisation de défense des animaux Peta. Arrêté il y a huit mois, ce dernier s'était simplement enfui de Taïwan.

L’oiseau avait été intercepté en mai porteur d’un "message illisible" et placé en détention dans une clinique vétérinaire de Bombay (ouest), avant d’être relâché le 30 janvier par la police, a précisé cette source. Selon le quotidien Times of India, le message était rédigé en chinois, ce qui avait alarmé les enquêteurs.

- Des arrestations de pigeons voyageurs pas rares en Inde -

"La police avait ouvert une procédure pour espionnage à l’encontre de l’oiseau, mais a clos le dossier au terme de son enquête", affirme le journal. L’AFP n’a pu avoir de confirmation officielle.

Les arrestations de pigeons voyageurs pour espionnage ne sont pas rares en Inde. En 2016, l’un d’eux avait été incarcéré après avoir été intercepté près de la frontière pakistanaise, porteur d’un message menaçant à l’endroit du Premier ministre Narendra Modi.

- Australie : un enfant de trois ans entre et joue dans une machine à pince

Attiré par les peluches, un petit garçon de trois ans a réussi à pénétrer dans une machine à pince. Il y est resté tranquillement, avant d’en être libéré.

Cest certainement la machine la plus agaçante des fêtes foraines. Cette maudite pince se referme presque toujours au moment de remonter la prise ! En Australie, un enfant de trois ans a voulu aller chercher lui-même les cadeaux à l’intérieur… Intrépide, il a réussi à s’introduire dans une machine à pince "Hello Kitty" dans un centre commercial. Il semblait même "peu pressé d’en sortir" lorsqu’il a été secouru, a indiqué la police du Queensland.

Ethan and the Police: 1

Claw Machine: 0



Police were called in to rescue the adventurous Ethan, who had crawled up into a toy machine at a Capalaba shopping centre on Saturday. pic.twitter.com/E7szqYznjI — Queensland Police (@QldPolice) January 31, 2024

Le bambin était entré par le dispositif permettant de faire tomber les prix. La vidéo des forces de l’ordre montre des policiers en train de regarder le jeune garçon gambadant tranquillement au milieu des peluches.

"La police s’est assurée qu’Ethan se trouvait à une distance suffisante avant de briser une vitre de la machine afin de le libérer", a-t-elle encore indiqué. "Tu as gagné un prix, lequel veux-tu ?", a même plaisanté un policier en soulevant le petit aventurier, impassible, pour le libérer.

