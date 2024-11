Violences faites aux femmes : le violentomètre bientôt traduit en créole réunionnais

Ce lundi 25 novembre avait lieu la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce combat ce n'est pas le temps d'une journée mais bien celui de tous les jours. La Réunion, 4 féminicides à La Réunion ont eu lieu cette année. Le ministre chargé des Outre-mer a rappelé que "les Outre-mer doivent être à la pointe de la lutte contre les violences à l'encontre des femmes". À ce titre, François-Noël Buffet, va demander la traduction du "violentomètre" dans des langues régionales et le référencement des associations ultramarines sur le "site stop-violences-femmes.gouv.fr" (Photo : rb/www.imazpress.com)

Dans les Outre-mer, "l'état des lieux est alarmant", alerte le ministre dans un communiqué.

- "Les Outre-mer doivent être à la pointe contre les violences" -

"C’est un constat qui ne peut rester sans réponse ; les propositions du rapport remis par Justine Bénin - en charge de la lutte contre les violences faites aux femmes en Outre-mer seront examinées avec la plus grande attention, pour que les Outre-mer soient à la pointe de la lutte contre les violences à l'encontre des femmes", souligne François-Noël Buffet.

Le ministre des Outre-mer salue "la qualité du rapport et le travail des pouvoirs publics et des associations en faveur des femmes dans les territoires ultramarins. La Réunion est, par exemple, avec le Val-d'Oise, les Bouches-du-Rhône, et la Côte-d'Or, un des quatre départements expérimentateurs du pack "nouveau départ"".

- Lutte contre les violences : "il faut aller plus loin" -

Il faut aujourd’hui aller plus loin : "encore mieux renforcer la prévention ; encore mieux détecter les signaux de violence, encore mieux accompagner les victimes et encore mieux prendre en charge et sanctionner les auteurs", lance le ministre chargé des Outre-mer.

À ce titre, le ministre des Outre-mer, en lien avec Salima Saa, secrétaire d’État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, va demander la traduction du "violentomètre" dans des langues régionales et le référencement des associations ultramarines sur le "site stop-violences-femmes.gouv.fr", dans les plus brefs délais.

Lire aussi - Violences contre les femmes : un colloque pour s'attaquer aux racines du mal

- 4 féminicides à La Réunion cette année -

Depuis janvier 2024, treize femmes ont péri sous les coups de violences dans les territoires d’Outre-mer, dont 4 à La Réunion. Elles s'appelaient Christelle, Kalma, Chloé ainsi qu’une mère de famille de Saint-Pierre.

À La Réunion, les violences conjugales sont en hausse. L'île est désormais le 2ème département de France le plus touché derrière le Pas-de-Calais.

Selon les chiffres des forces de l'ordre, en moyenne 10 femmes victimes de violences se sont présentées chaque jour en 2023 dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie de La Réuion pour porter plainte.

• Si vous êtes victimes de violences conjugales, vous pouvez contacter le 3919, le numéro national de référence d’écoute téléphonique et d’orientation à destination des femmes victimes de violences. Des conseillers sont disponibles 24h/24. La Réunion est le quatrième département français en matière de violences intrafamiliales.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com