Chikungunya : 169 nouveaux cas en une semaine, la propagation se confirme dans l'île

169 nouveaux cas de chikungunya ont été signalés sur la période du 20 au 26 janvier. Plusieurs foyers sont "en cours d’extension, dont certains pourraient se rejoindre et fusionner", alertent les autorités ce mardi 4 février 2025. Les foyers les plus préoccupants sont "Bras Creux au Tampon, la Ligne des 400 (Tampon/Saint-Pierre) et Ravine Sheunon à L’Etang-Salé". (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"Les quartiers du Butor (Saint-Leu), du Chemin de la Gare (Saint-André), de Grand-Bassin et Trois-Mares les bas (Tampon), de La Rivière (Saint-Louis) et de la Vallée-Ligne des Bambous (Saint-Pierre) sont concernés par l’apparition de cas", précise la préfecture.

Depuis le 23 août 2024 :



- 529 cas autochtones recensés

- 169 nouveaux cas sur la période du 20 au 26 janvier

- 3 hospitalisation de +24h

- Aucun cas confirmé parmi les patients admis aux urgences

- Renfort des équipes de lutte anti-vectorielle -

Pour faire face à la recrudescence de l’épidémie, l’effectif du service de lutte anti-vectorielle a été renforcé. 150 agents, dont 115 qui interviennent sur le terrain pour des interventions réactives et de démoustication, sont présents. Près de 300 visites sont actuellement réalisées par jour.



Depuis janvier 2025 :



• 217 périmètres ont bénéficié d’une intervention

• 4 814 maisons visitées

• 1 095 gîtes larvaires ont été éliminés

• 2 535 traitements ont été réalisé

- Rappel des bons gestes -

• Éliminer l’eau stagnante où les moustiques peuvent pondre leurs œufs (nids à moustiques)

Coupelles, petits objets, pneus… Réalisé régulièrement, cela permet de diminuer la densité de moustiques autour de chez soi et ainsi de réduire le risque de transmission du virus.



• Se protéger des piqûres de moustiques

Les répulsifs et les moustiquaires sont les moyens les plus efficaces de se protéger. Peuvent aussi être utilisés : diffuseurs ou vêtements couvrants.



• Consulter son médecin en cas de symptômes : fièvre, maux de tête, douleurs articulaires et/ou musculaires, nausées/vomissements, conjonctivite…

Cela permet d’établir un diagnostic rapide et de s’assurer d’une prise en charge adaptée pour limiter les formes graves de la maladie.



Pour les personnes qui ont contracté la maladie, il est important de continuer à se protéger tant que les symptômes persistent, pour éviter de transmettre le virus.