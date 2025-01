Chikungunya : 31 nouveaux cas signalés en une semaine, crainte d'une extension sur tout le territoire

Le chikungunya continue de s’étendre à de plus en plus de communes selon les autorités sanitaires. Du 20 au 26 janvier 2025, 31 nouveaux cas ont été signalés, portant à 339 le nombre de cas autochtones enregistrés depuis le 23 août 2024. "Les nombreux cas isolés font craindre l’émergence de nouveaux foyers dans les prochains jours/semaines et une extension à tout le territoire", écrit l'ARS. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

La commune de Trois-Bassins a rapporté un cas pour la première fois. Les nombreux cas isolés font craindre l’émergence de nouveaux foyers dans les prochains jours/semaines et une extension à tout le territoire.

Six foyers sont actifs à ce jour : la Ravine Sheunon (l’Etang Salé), la Ligne des 400 (Saint-Pierre/Le Tampon), Bras Creux (Le Tampon), Grand Bassin et Trois Mares les Bas (Tampon), et La Vallée (Saint-Pierre).

Depuis le 23 août 2024, 339 cas autochtones recensés (les données pour la période du 13 au 19 janvier, après consolidation, ont fait état de 78 cas), dont 200 cas en 2025. Deux hospitalisations de plus de 24h signalées.

Lancement d’une campagne de communication :

Afin d’informer sur la maladie et de sensibiliser l’ensemble de la population sur les bons gestes à adopter, l’ARS et la préfecture ont lancé une nouvelle campagne de communication depuis le 27 janvier : "Epidémie de chikungunya, c’est maintenant qu’il faut agir !".

La campagne se déroulera jusqu’au mois de février et se décline comme suit :

- campagne digitale (Youtube, Google, sites d’information locaux)

- campagne sur les réseaux sociaux de l’ARS et de la préfecture

- bandeau en Une du Quotidien

Retrouver tous les outils de cette campagne à ce lien.

Création d’une rubrique dédiée au chikungunya sur le site internet de l’ARS.

Mise à jour au fil de l’eau et accessible en page d’accueil, cette rubrique comporte des informations pour différents publics :

- La population : maladie, moyens de se protéger, actions de lutte anti-vectorielle, …

- Les professionnels de santé : diagnostic, prise en charge, point épidémiologique

- Les partenaires : supports de communication pour relayer les messages de prévention (affiche générique, affiche « Le chikungunya circule dans votre quartier », flyer…)

Pour consulter cette rubrique, cliquez ici.

Rappel des bons gestes :

• Éliminer l’eau stagnante où les moustiques peuvent pondre leurs œufs (nids à moustiques)

Coupelles, petits objets, pneus… Réalisé régulièrement, cela permet de diminuer la densité de moustiques autour de chez soi et ainsi de réduire le risque de transmission du virus

• Se protéger des piqûres de moustiques

Les répulsifs et les moustiquaires sont les moyens les plus efficaces de se protéger contre les piqûres de moustiques. Peuvent aussi être utilisés : diffuseurs ou vêtements couvrants.

• Consulter son médecin en cas de symptômes : fièvre, maux de tête, douleurs articulaires et/ou musculaires, nausées/vomissements, conjonctivite…

Cela permet d’établir un diagnostic rapide et de s’assurer d’une prise en charge adaptée pour limiter les formes grave de la maladie.

Pour les personnes qui ont contracté la maladie, il est important de continuer à se protéger tant que les symptômes persistent, pour éviter de transmettre le virus.