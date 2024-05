Marie Guévenoux à la rencontre d'un agriculteur sinistré de Belal

La Ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux, s’est rendue ce mercredi 15 mai 2024 dans l’exploitation horticole de Jérôme Sornom, à Sainte-Suzanne. Elle a été accueillie par le Président du Département, Cyrille Melchior, le Vice-président en charge de l’agriculture Serge Hoareau, le 1er adjoint à la Mairie de Sainte-Suzanne, Marcel Pony ainsi que les représentants de la Chambre d’Agriculture. Nous publions le post du Département ci-dessous (Photo : Département)

Après le passage du cyclone Belal, l’agriculture réunionnaise avait subi plus de 33 millions de pertes. Les 24 communes de l’île avaient été déclarées en état de catastrophe naturelle et la reconnaissance de calamité agricole avait été décrétée.

Les parterres d’œillets d’Inde et de tomates de Jérôme Sornom étaient noyés sous les eaux. Trois mois plus tard, les fleurs ont repoussé et l’agriculteur a pu reprendre ses activités.

"Il faut saluer le travail de nos agriculteurs. Ils ont beaucoup de courage car il faut sans cesse repartir parfois de zéro. C’est pour cela que nous avons besoin du soutien de l’Etat, de l’Union Européenne mais surtout de toutes les interprofessions", a expliqué Cyrille Melchior.

Pour sa part, Jérôme Sornom a bénéficié d'une aide de l'Etat suite au passage du cyclone BELAL (fonds de calamité agricole).

"C’était important pour le gouvernement de faire en sorte que vous puissiez toucher des aides pour vous permettre de reprendre pied rapidement. Il faut aussi noter que lorsqu’on est une île, la souveraineté alimentaire avec la possibilité de produire soi-même son alimentation est extrêmement importante", a précisé, Marie Guévenoux.