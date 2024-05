Rencontre entre Huguette Bello et Marie Guévenoux, Ministre déléguée chargée des Outre-mer

Ce mardi 14 mai 2024, la Présidente de Région, Huguette Bello, a reçu à l’hôtel de Région Marie Guévenoux, Ministre déléguée chargée des Outre-mer, dans le cadre de son premier déplacement officiel à La Réunion. Lors de cet échange, de nombreux sujets ont été abordés, tels que les conditions d'attribution du RSA, Air Austral, ou le pouvoir d'achat des Réunionnais. Nous publions le post de la Région ci-dessous (Photo : Région)

"Nous on est contre la sanction des personnes qui vivent dans des conditions de précarité et qui ne vont pas en formation", affirme Huguette Bello."Mais on nous a assuré qu'un comité gérerait ce problème", ajoute-t-elle.

La Région a aussi demandé à la ministre des Outre-mer d'inscrire l'Octroi de mer (taxe d'importation) au PLF (projet de loi de finances) 2025.

"Avec 290.000 personnes qui vivent de minima sociaux, nous sommes un territoire en difficulté" assure la Présidente de Région.

Pour Marie Guévenoux, il est important de travailler avec les élus locaux pour résoudre les enjuex réunionnais : "Il faut les moyens financiers mais aussi l'autonomie financière, c'est une question de marge de manoeuvre", indique-t-elle.

Au terme des ces deux jours de visite, la ministre s'engage à renvoyer ses conseillers dès la semaine prochaine pour débuter les séances de travail.