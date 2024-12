Le week-end ReQueer : trois jours pour célébrer les identités LGBTQIA+

Du 12 au 14 décembre 2024, l’association ReQueer organise un événement annuel "gratuit et éclectique". Projections, performances et culture ballroom seront au rendez-vous de ce festival LGBTQIA+ qui vise à promouvoir la diversité. Selon l'association, ce week-end sera "haut en couleur et riche en moments de partage et de solidarité". Les événements sont programmés à Saint-Denis, Sant-Paul et Saint-Leu (Photo : www.imazpres.com)

Le week-end ReQueer revient pour sa quatrième édition, du 12 au 14 décembre, avec une programmation variée destinée à mettre en lumière les cultures LGBTQIA+. Organisé par l’association ReQueer, cet événement gratuit s’inscrit dans une démarche d’inclusion et de sensibilisation, tout en "créant des espaces de rencontre et d’expression artistique".

- Trois jours de célébration LGBTQIA+ -

Le festival s’ouvrira ce jeudi 12 décembre avec une projection et un échange animé par le réalisateur réunionnais Nathan Clément, diplômé de la Haute École d’Art et Design. À travers sa série 5 histoires courtes, il brosse des portraits originaux souvent issus de personnes réelles. "J'aime partir du réel, d'histoires qu'on me raconte, puis je laisse parler mon imagination", explique l'artiste.

Lauréat du Kodak cinematic vision award, le jeune réunionnais de 22 ans a gagné 5 bobines qui lui ont permis d'autoproduire cette série à Paris. Il espère à l'avenir travail avec les pouvoirs publis afin de réaliser son premier long métrage à La Réunion. À l'issue de la projection de son oeuvre, un temps d'échange sur le rapport à la créativité sera organisé.

La discussion sera menée par Manon Amacouty au Local des cinéastes de Saint-Paul, dès 18h00. Le lendemain, vendredi 13 décembre, cap sur Saint-Denis, au Centre LGBTQIA+ de l’Océan Indien. À partir de 19h00, la soirée débutera avec la projection de "Défaillance critique", suivie d’une performance artistique.

- Une soirée Ballroom à Saint-Leu -

L’échange avec Brandon Gercara et Phoenix Atala, artiste franco-marocain, permettra d’explorer les normes sociales et les représentations queer dans l’industrie culturelle. Enfin, le samedi 14 décembre marquera la clôture de l’événement avec une soirée ballroom organisée au Fonds régional d'art contemporain (FRAC) de Saint-Leu.

En collaboration avec The Mother Sarrafinna de la House of Zarlor, la Kiki Ball Gag City plongera le public dans "l’univers effervescent et inclusif de la culture ballroom. Dress code : rose, pour illuminer la piste dans une tenue audacieuse", écrit l'association.

- Une alternative aux fêtes de fin d’année -

Pour l'association ReQueer, ce rendez-vous dépasse la simple programmation culturelle. À une période de fête de fin d'année, souvent difficile pour les personnes LGBTQIA+, notamment en raison de l’isolement familial, le week-end ReQueer se veut un espace de soutien et de solidarité.

En célébrant la diversité et les multiples expressions des identités queer, l’association souhaite contribuer à créer une "famille choisie et à briser la solitude".

- L’engagement de ReQueer -

Depuis sa création, l'association agit pour sensibiliser le public réunionnais aux enjeux LGBTQIA+.

Requeer valorise notamment les archives, soutient les initiatives artistiques et développe des événements favorisant les échanges. Le week-end ReQueer est l’un des temps forts de cette mobilisation, un moment de célébration mais aussi de "réflexion sur les voix trop souvent marginalisées", écrit l'association.