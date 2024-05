Affaire des emplois présumés fictifs à la Région : le parquet fait appel après la relaxe générale

Ce mercredi 22 mai 2024, le parquet a décidé de faire appel après la relaxe générale prononcée par le tribunal de Saint-Denis ce mardi dans le cadre de l'affaire des emplois présumés fictifs à la Région. Une peine d'un an de prison avec sursis, 50.000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité avait été requis contre Didier Robert, ancien président de la Région (Photo rb/www.imazpress)

Jean-Louis Lagourgue, l'ex premier vice-président de la Région, l’ancien directeur de cabinet de Didier Robert et huit salariés de la collectivité régionale ont également été relaxés. Des peines allant d'un mois à quatre mois de prison, avec sursis et à des peines d’amendes allant de 1.500 à 10.00 euros avaient été requises à leur encontre.

Le président du tribunal a estimé que l’enquête n’avait pas apporté d’éléments suffisants pour prouver la réalité des faits reprochés.

Le président du tribunal a expliqué que l’enquête menée n’a pas permis d’établir qu’il y avait eu des emplois fictifs pour l’ensemble des huit salariés mis en cause.

Concernant la prise illégale d’intérêt, le président a précisé que les éléments apportés par l’enquête sont insuffisants pour déterminer cette prise illégale d’intérêts.

Les magistrats ont donc décidé de relaxer l'ensemble des prévenus pour les faits de détournement de fonds publics et pour les faits de prise illégale d'intérêts.

Didier Robert, Jean-Louis Lagourgue, Vincent Bègue, Ravy Vellayoudom, Jean-Charles Maroudé, Sabrina Ramin, Yves Ferrieres, Yannick Gironcel, Ismaël Aboudou, Alfred Ablancourt et Yoland Velleyen ne sont pourtant pas définitivement tirés d'affaire puisque le parquet a décidé de faire appel

- Cinq jours de procès -

Pour rappel, le procès de Didier Robert et des autres mis en cause devait durer trois jours. Il s'étaitfinalement étendu sur toutes la semaine. Tout au long des débats, le tribunal avait tenté de décortiquer le mécanisme des embauches de conseillers techniques au Conseil régional entre 2016 et 2024.

Il est ressorti des débats que les salariés mis en cause semblent tous avoir réellement travaillé au sein de la Région.

Il revenait donc au tribunal de déterminer si ce travail a été effectué au bénéfice de la collectivité ou au bénéfice politique de Didier Robert. Il a tranché ce mardi en jugeant qu'il n'y avait pas d'infractions.

C’est pourtrant sur cette seconde hypothèse que la procureure a basé son réquisitoire et a réclamé les peines. Elle avacit reconnu certains manquements dans l’enquête en raison d’un manque de moyens au sein du parquet.

Les avocats de la défense ont eux tous plaidé l’absence de preuves dans le dossier à l’encontre de leurs clients. Ils ont tous demandé la relaxe.

Ils ont aussi plaidé le rejet de la constitution de partie civile de la Région. Une façon de tenter d’éviter qu’en cas de reconnaissance de culpabilité des mis en cause, la collectivité régionale demande des dommages intérêts. En l’occurrence le reversement des salaires perçus. Ils ont obtenu gain de cause

A noter que Didier Robert a également été condamné par le tribunal de Saint-Denis le 21 mai 2021 à 15 mois de prison avec sursis et à 3 ans d'inéligibilité dans l'affaire dite des Musées Régionaux.

Les faits avaient également été révélés par Imaz Press. Il n'avait pas fait appel de sa condamnation. Il a donc exécuté sa peine d'inéligibilité. Il l'aurait bientôt totalement purgée.

