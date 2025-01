C'est la fin de la régularisation "à tour de bras", déclare Retailleau

La réforme de la circulaire Valls signe la fin de la régularisation "à tour de bras" des personnes sans-papiers, a déclaré vendredi le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau au lendemain de l'envoi d'une nouvelle circulaire aux préfets les appelant à serrer la vis.

"L'objectif, c'est de diminuer l'immigration, de lutter contre l'immigration notamment illégale et de ne pas régulariser à tour de bras", a déclaré le locataire de la place Beauvau sur Europe 1."Si on veut diminuer cette immigration, notamment illégale, il faut ne pas régulariser de façon trop quantitative, parce que (sinon) on donne une prime à l'irrégularité, à ceux qui ont fraudé", a-t-il ajouté."Il n'y a pas de droit à la régularisation", a encore insisté Bruno Retailleau. "J'ai rappelé (aux préfets, ndlr) qu'il n'y avait pas de droit systématique, de droit automatique, de droit opposable à la régularisation."Le nouveau texte, dont l'AFP a eu connaissance, est "applicable dès aujourd'hui" et sera présenté officiellement dans la journée par Bruno Retailleau lors d'un déplacement dans les Yvelines.La circulaire prévoit de changer la philosophie de la circulaire Valls permettant chaque année aux préfectures de régulariser par le travail ou pour motif familial plus de 30.000 sans-papiers.Sur Europe 1, Bruno Retailleau a également fait savoir qu'il prévoyait une prochaine circulaire sur les naturalisations "avec le même objectif"."Le concept d'assimilation, on en parle de moins en moins parce qu'on a une panne de l'intégration (...) mais le code civil est clair, il évoque le mot assimilation", a-t-il dit. "Assimiler des valeurs, assimiler les valeurs de liberté, de croire ou ne pas croire, d'égalité hommes et femmes, la fraternité qui n'est pas une fraternité religieuse, mais républicaine, civile", a-t-il énuméré.