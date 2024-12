Plusieurs soldats nord-coréens blessés et faits prisonniers sont morts en Ukraine, selon Zelensky

Plusieurs soldats nord-coréens blessés sont morts en Ukraine vendredi après avoir été faits prisonniers, a annoncé dans la soirée le président ukrainien Volodymyr Zelensky, accusant la Russie de n'avoir offert à ces militaires qu'"une protection minimale".

"Plusieurs soldats nord-coréens sont morts aujourd'hui. Nos soldats ont réussi à les capturer. Mais ils étaient très grièvement blessés et n'ont pas pu être sauvés", a-t-il dit dans son allocution quotidienne, dénonçant "la folie dont sont capables les dictatures", en envoyant des militaires mourir "dans des combats en Europe"."Ils ont beaucoup de pertes. Beaucoup. Et nous voyons que l'armée russe et les superviseurs nord-coréens ne s'intéressent pas du tout à la survie de ces Coréens", a-t-il déclaré. "Tout est fait pour qu'il nous soit impossible de capturer des Coréens. Les Russes les envoient à l'assaut avec une protection minimale", a-t-il dénoncé."Plus de mille" soldats nord-coréens déployés en Russie pour se battre contre l'Ukraine et utilisés comme des troupes "pouvant être sacrifiées" ont été tués ou blessés au cours d'assauts "sans espoir" dans la région frontalière russe de Koursk, a affirmé le même jour un porte-parole de la présidence américaine, John Kirby.L'implication d'une armée régulière étrangère a constitué une escalade majeure dans l'invasion qui a été déclenchée il y a près de trois ans par Vladimir Poutine et aborde une phase critique avec le retour dans moins d'un mois de Donald Trump à la Maison Blanche.