Un Fouga Magister civil s'abîme en mer dans le sud de la France, indique l'armée

Un avion civil Fouga Magister s'est abîmé en mer vendredi au large du Lavandou, dans le sud de la France, ont indiqué l'armée à l'AFP et le préfet maritime de la Méditerranée, avec le pilote resté coincé dans l'habitacle.

L'appareil, un avion mythique dépourvu de siège éjectable, se produisait juste avant une démonstration de la Patrouille de France (PAF), selon un porte-parole de l'Armée de l'Air et de l'Espace.Les opérations de secours ont été immédiatement lancées "pour retrouver le pilote". Elles sont coordonnées par le Cross Med, la Direction interrégionale de la mer Méditerranée, "avec des moyens du service départemental d'incendie et de secours du Var et de la gendarmerie maritime", a précisé la préfecture dans un communiqué.L'office du tourisme du Lavandou a indiqué à l'AFP que le meeting avait été interrompu et définitivement annulé."Compte-tenu des tragiques circonstances, la PAF a annulé la démonstration et est repartie sur la base de Hyères" (Var), a précisé l'armée de l'Air et de l'Espace à l'AFP.