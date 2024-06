À Saint-Denis, le rassemblement contre "le fascisme" n'a pas mobilisé les foules

Branle-bas de combat. Face au danger de l'accession au pouvoir de l’extrême droite après les législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, syndicats professionnels, associations féministes, organisations politiques du Nouveau Front populaire, fonctionnaires, artistes, sportifs et bien d'autres citoyens se mobilisent. À La Réunion, c'est à Saint-Denis, devant la préfecture que le rendez-vous était donné ce jeudi 27 juin 2024 à l'appel de la CGTR. Un appel qui, force est de constater, n'a pas été entendu, puisqu'ils étaient seulement une petite vingtaine de personnes mobilisées devant la préfecture (Photos : rb/www.imazpress.com)

À trois jours du premier tour des élections législatives, organisé dimanche 30 juin 2024, la CGTR appelle les électeurs à se rassembler devant la Préfecture de Saint-Denis pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir.

Le samedi précédent, des défilés contre l'extrême droite à l'appel des syndicats avaient réuni entre 250.000 personnes en France dont une centaine à La Réunion, rassemblés malgré une pluie battante.

- "L'heure est grave" pour la CGTR -

"L’heure est grave ! Les fascistes sont aux portes du pouvoir en France", indique la CGTR à l'initiative de cette mobilisation à La Réunion.

"Quand l’extrême droite arrive au pouvoir, elle refuse de rendre le pouvoir. Soit parce qu’elle combat le résultat des élections en tentant d’organiser des putschs comme aux États-Unis et au Brésil, soit parce qu’elle change les règles du jeu pour être sûre de ne pas perdre les élections, à l’image de ce que Melloni tente d’imposer en Italie avec une réforme constitutionnelle qui remet en cause l’indépendance de la justice et les prérogatives des syndicats."

"Il faut donc tout faire pour empêcher ce scénario catastrophe", lance le syndicat. La CGTR appelle tous les électeurs à prendre conscience "du danger mortel que représente la RN".

"L’extrême droite est au service du capital. Elle n’a aucune intention de tenir ses promesses sociales, qui sont d’ailleurs contraires à son idéologie ultra-libérale."

- L'UFR contre le RN -

Aux côtés de la CGTR, l'Union des femmes réunionnaises (UFR) rappelle également sa position et relayer l'alerte féministe portée par les associations féministes le 23 juin à Paris.

"Notre intention est de rappeler que le Rassemblement National est contre les femmes, contre le droit à l'IVG, contre l'égalité salariale, contre les droits LGBTQIA+. "

"Nous avons bien entendu le secrétaire général du RN à La Réunion s’exprimer sur notre 20 désanm. Nous sommes inquiètes pour notre culture, pour notre identité réunionnaise : nos ancêtres ne sont pas gaulois. Notre histoire doit être enseignée, notre langue défendue et parlée. Le RN veut scier nos racines", ajoute l'Union des femmes réunionnaises.

Dans un communiqué, l'Union des familles laïques de La Réunion appelle également à résister à l’extrême droite. "Un gouvernement du Rassemblement national mettrait en œuvre des politiques de régression sans précédent dans tous les domaines : sociaux, sociétaux, économiques, culturels et démocratiques" note l'Ufal.

Dans son communiqué signe par Daniel Cadet pour le Conseil d’administration de la structure, l'association appelle ensuite "les citoyens à tout faire pour s’opposer par leur vote à ce danger imminent. Face à l’extrême droite, le réflexe républicain le plus large s’impose - sans exclusive".

"Aujourd’hui, et contrairement à ce que soutient le pouvoir, un seul "extrémisme" menace : l’extrémisme de droite du RN et de ses alliés" estime l'Union des familles laïques.

- Écrivains, auteurs, sportifs et médias mobilisés -

Dans une pétition en ligne écrivains, auteurs de BD et éditeurs appellent les électeurs "à porter leur voix avec détermination" et à "faire barrage" contre le rassemblement national.

"Nous, actrices et acteurs du monde du Livre, sommes porté.es par des valeurs de partage, de transmission, de médiation(...). Nous défendons la nuance face à l'outrance, ce qui rassemble plutôt que ce qui divise, ce qui ouvre l'avenir plutôt que ce qui l'obscurcit", lit-on dans cette pétition.

"Nous voulons pouvoir continuer à proposer des œuvres en toute liberté, en provenance de tous horizons, véhiculant une grande diversité de pensées et de discours", écrivent-ils.

Le dimanche 16 juin sur le site de L'Équipe de nombreuses personnalités du sport français ont appelé à voter contre l'extrême droite.

"Aujourd’hui, nous sommes menés au score, sur le point de perdre le match. Mais il nous reste quelques jours de prolongation pour réagir", ont écrit ces sportives et ces sportifs dans cette tribune. "Votons contre l’extrême droite, qui vient de réaliser un score historique aux élections européennes", ont-ils ajouté.

"En tant que sportives et sportifs professionnels, entraîneurs et décideurs, nous ne pouvons nous résigner à voir l’extrême droite prendre le pouvoir dans notre pays", ont indiqué les signataires.

Les signataires ont estimé que l'extrême droite "piétine le respect", qu'ils érigent eux comme "l'une des pierres angulaires du sport".

Le sport "nous a montré que malgré nos différences ; couleurs de peau, religions, accents, cultures, orientations sexuelles, handicaps, genres, nous faisons partie de la même équipe, et que notre diversité est une force" ont-ils souligné.

Mercredi 19 juin 2024, plus de 90 rédactions françaises se sont associés pour un front commun des médias contre l’extrême droite, à l'aube des élections législatives anticipées. Une tribune à laquelle s'est associé Imaz Press Réunion. Dans la continuité de notre ligne éditoriale, et de nos engagements, c'est tout naturellement que notre rédaction s'engage elle aussi dans la lutte contre l'extrême-droite.

