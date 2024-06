Législatives : citoyennes, citoyens, c'est l'heure du choix

Ce dimanche 30 juin 2024, presque 700.000 Réunionnais.es sont appelé.es aux urnes. Elles et ils devront choisir les sept députés.es qui siègeront à l'Assemblée nationale après le dimanche 7 juillet, date du second tour. Tous les bureaux de l'île sont ouverts de 8h à 18 heures Nous suivons cette journée de vote. Nous serons aussi en direct pour le dépouillement et l'annonce des résultats (Photo : www.imazpress.com)

Trois semaines à peine après les élections européennes, le premier tour des élections législatives se tient donc ce dimanche partout en France. Les 930 bureaux de vote de l'île ouvriront leurs portes à 8 heures à La Réunion, et fermeront à 18 heures.

Presque 700.000 personnes sont appelées aux urnes dans le département, pour voter dans les sept différentes circonscriptions de l’île.

Tous les résultats seront à retrouver ici.

- 61 candidats pour sept sièges -

61 candidats se présenter pour obtenir un siège très convoité compte tenu des enjeux nationaux.

Dans chaque circonscription, le ou la députée sortant.e vont tenter de récupérer leur siège perdu en raison de la dissoluton décidée pr Emmanuel Macron.

C'est le cas de Philippe Naillet (1ère circonscription), Karine Lebon (2ème circonscription), Nathalie Bassire (3ème circonscription), Émeline K/Bidi (4ème circonscription), Jean-Hugues Ratenon (5ème circonscription), Frédéric Maillot (6ème circonscription) et Perceval Gaillard (7ème circonscription).

Seuls les candidats ayant réalisé au premier tour un score au moins égal à 12,5 % du nombre d’inscrits pourront se maintenir au second tour.

Ces second tour aura lieu le dimanche 7 juillet, avec une campagne électorale qui sera officiellement ouverte dès le lundi 1ere juillet au lendemain du premier tour et qui prendra fin la veille du scrutin

- Darmanin appelle les préfets à la vigilance -

Gérald Darmanin a appelé les préfets à la vigilance pour assurer le bon déroulement des élections législatives des 30 juin et 7 juillet "dans un contexte marqué par plusieurs risques sécuritaires" parmi lesquels des "actions de déstabilisation ciblées".

Dans une circulaire datée de mardi dont l'AFP a eu connaissance jeudi, le ministre de l'Intérieur rappelle, comme il le fait très régulièrement dans ses consignes aux préfets, que la "menace terroriste reste à un niveau très élevée".

Il ajoute que "le contexte international est tendu et pourrait donner lieu à des actions de déstabilisation ciblées, notamment sur le plan cyber ou en matière de manipulation de l'information sur les réseaux sociaux".

Il relève que "l'approche des Jeux olympiques et paralympiques fait peser une tension sur la disponibilité des forces (de l'ordre) dans certains départements, notamment ceux concernés par le passage de la flamme olympique".

Si au cours de ces manifestations, "les interdictions prévues dans le code électoral n'étaient pas respectées ou si cette manifestation avait une incidence sur le scrutin, il appartiendrait au juge de l'élection d'apprécier l'impact des évènements sur les élections lors d'un éventuel contentieux post électoral", indique le ministère

La circulaire rappelle qu'"une décision du Conseil constitutionnel a conduit à l'annulation du scrutin (en raison de la tenue) d'une manifestation organisée par le parti dont les candidats avaient été élus (...), le jour même du scrutin, à proximité immédiate et à l'entrée des bureaux de vote".

Le ministère commente : "cela a été regardé par le juge des élections comme une manoeuvre pour faire pression sur les électeurs de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin."

