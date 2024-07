Législatives : La Réunion réélit tous les sortants de gauche et élit son premier député RN

La Réunion a finalement bien résisté à la percée du Rassemblement nationale. Tous les député.e.s de gauche sortant.e.s ont été réélu.e.s. Mais dans le même notre île envoie à aussi à l'Assemblée nationale son premier député RN. Du jamais vu. Certes Jean Fontaine, député de Saint-Louis avait rallié en 1984 le parti extrémiste Front national dirigé par Jean-Marie Le Pen, mais il avait été élu sans étiquette. A noter par ailleurs le taux de participation qui a été de 48,07% (Photo www.imazpress.com)

Lire aussi - Second tour : la gauche sort en tête, vague RN limitée, la France sans majorité absolue

Lire aussi - A La Réunion : les députés de gauche réélus, un député RN élu

• 1ere circonscription : victoire sans grande surprise de Philippe Naillet

Le député sortant, Philippe Naillet (P – NFP) conserve son siège à l'assemblée nationale. Il a battu son adversaire Jean-Jacques Morel, fraîchement estampillé RN

Alors qu'il avait déjà plus de 7.500 voix d'avance, le député de gauche, sans grande surprise, a encore augmenté sur son score du premier tour. Ce dimanche soir il est parvenu à rassembler 66% des voixcontre 19.186 suffrages (46,25%) au premier tour

Jean-Jacques Morel, 11.451 voix (27,60%) au premier tour, augmente également son score avec 34% des suffrages

La vague provoquée par la percée du parti de Marine Le Pen à La Réunion, lui permet de réaliser des résultats bien meilleurs que ceux des 2022 (10 points du plus au premier tour), mais qui reste insuffisant pour faire son entrée à l'Assemblée nationale.

Les résultats de la 1ere circonscription sont ici

• 2ème circonscription : Karine Lebon, candidate la mieux réélue

Karine Lebon (NFP) est la candidate la mieux réélue de toute La Réunion. Avec 67,4% des voix,, elle laisse loin derrière elle Christelle Begue, la candidate du RN, Bègue qui recueille 32,6 des voix,

La partie était jouée d'avance tant l'écart de voix été important. Karine Lebon a même failli être réélue dès dimanche dernier (19.068 voix, 47,72%) dans cette circonscription fortement ancrée à gauche depuis des décennies.

Fraîchement arrivée en politique et désormais connu pour avoir estimé que l'on devait "amener sa viande" à la cantine (si on ne mange pas de porc ou de bœuf), Christelle Bègue parvient toutefois à améliorer son score du premier tour (8.513 voix, 21,31%).

Les résultats de la 2ème circonscription sont ici

• 3ème circonscription : Joseph Rivière, seul député ultramarin RN de La Réunion et des outre mer

Joseph Rivière, 52 ans, a été élu député de la 3ème circonscription de La Réunion sous l'étiquette du RN dimanche avec 51% des voix

Il a devance de peu Alexis Chaussalet (NFP) 49% des suffrages

Au premier tour Joseph Rivière avait terminé en tête avec 13.360 voix, 31,56%. Alexis Chaussalet (NFP) avait recueilli 10.076 des suffrages, 23,80%.

A l'exception de Didier Hoarau (EXD) et de Jean- Jaques Vlody (DVG) qui ont respectivement appelé à voter pour Joseph Rivière et Alexis Chaussalet, aucun autre candidat n'avait donné de conseil de vote à l'issue du premier tour.

Joseph Rivière sera le premier candidat de La Réunion à être élu sous l'étiquette du Rassemblement national.

Un résultat obtenu alors que Joseph Rivière est inconnu du grand public. Ce qui aussi le cas des six autres candidats RN à La Réunion tous battus avec avoir été qualifiés pour le second tour.

Il n'y avait plus eu de député d'extrême droite à La Réunion depuis 1984.

Jean Fontaine élu député sans étiquette de Saint-Louis (commune du sud de l'île) en 1981, avait rallié en 1984 le parti extrémiste Front national alors dirigé par Jean-Marie Le Pen.

Il avait siégé jusqu'en 1986.

Les résultats de la 3ème circonscription sont ici

• 4ème circonscription : Emeline K’Bidi retourne à l'Assemblé nationale

Emeline K/Bidi, députée sortante (NFP) va retourner à l'Assemblée nationale. Elle termine le second tour avec 61% de voix, loin devant le candidat du RN, Jonathan Rivière, 39% des voix

Persuadé, notamment, que l'homme n'a jamais marché sur la lune que et accusant son adversaire d'être nazie parce qu'"Hitler avait un parti socialiste" comme il l'a vu, dit-il, sur Google, Jonathan Rivière n'a donc pas réussi à entrer au Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale.

Dans cette circonscription, l'ancien député de droite David Lorion, battu par Emeline K/Bidi en 2022, avait été éliminé dès le premier tour malgré le soutien de Michel Fontaine, maire LR de Saint-Pierre.

Ce dernier n'avait ensuite donné aucune consigne de vote. Une attitude adoptée par tous les battus du premier tour

Les résultats de la 4ème circonscription sont ici

• 5ème circonscription : Jean-Hugues Ratenon signe un nouveau bail au Palais Bourbon

Jean Hugues Ratenon, député sortant (LFI) resigne un nouveau bail pour l'Assemblée nationale. Il a été réélu avec 53,8% des voix face à son adversaire RN, Joan Doro, 46,2%

Au premier tour, le sortant avait totalisé 11.536 voix, 33,18% et son adversaire d'extrême droite, 10.456 voix, 30,07% Anne Chane Kaye Bone, adjointe au maire de Saint-Benoît et soutenue par la plateforme réunionnaise de gauche, avait été éliminée dès le premier tour.

Elle et le maire bénédictin avaient immédiatement appelé à voter pour Jean Hugues Ratenon.

Les résultats de la 5ème circonscription sont ici

• 6ème circonscription : Frédéric Maillot réélu

Fredéric Maillot (NFP) va retourner siéger à l'Assemblée nationale. Il a totalisé sur son nom 59,1% des suffrages. Il bat ainsi Valérie Legros (RN), 40,9% des voix

Cette circonscription était particulièrement scrutée puisqu'au premier tour, elle a aussi le théâtre du duel entre les anciens frères de Croire et Oser, Frédéric Maillot (soutenu par le PLR et se alliés) et Alexandre Lai-Kane-Cheong (soutenu par la plateforme réunionnaise)

La joute électorale avait tournée en faveur du premier, 10.818 voix, 29,76%, contre 9.083 voix, 24,99% au second

Alexandre Lai-Kane-Cheong n'avait ensuite pas donné de consigne de vote, mais la plateforme réunionnaise, en particulier Ericka Bareigts et Maurice Gironcel, avaient appelé à voter pour Fredéric Maillot dès le soir du premier tour.

Les résultats de la 6ème circonscription sont ici

• 7ème circonscription : et à la fin Perceval Gaillard gagne

Le duel s'annonçai serré, il l'a été. Perceval Gaillard, député LFI sortant, a été réelu avec 57% des voixface à Jean-Luc Poudroux – fraichement encarté RN après avoir été de droite puis avoir appelé pour Huguette Belle -, qui termine avec 43%

Rien ne semblait joué au premier tour. Perceval Gaillard était en tête avec 14.850 voix, 29,55%, mais il était suivi de près par le candidat néo-RN, 12.852 voix, 25,57%.

Dans ce contexte Thierry Robert, 11.083 voix, 22,05% occupait une position prédominante d'arbitre. Ce qui a laissé libre cours à toutes les rumeurs d'alliance ou de mésalliance.

Les urnes ont finalement parlé et elles ont donné la victoire à Perceval Gaillard.

Les résultats de la 7eme circonscription sont ici

• Résistance face l'extrême droite

La Réunion est est le premier département ultramarin à ouvrir les portes de l'Assemblée nationale a un député d'extrême droite.

Ce fait entachera l'histoire de l'île, qui sur ce point ne devrait pas être réviser par le RN s'il accédait finalement au pouvoir…

Les causes de cette situation à La Réunion sont connues et sans doute multiples : la baisse du pouvoir d'achat, les injustices, l'immense frustration générée par le sentiment d'être toujours laissé pour compte…

Autant de griefs communs à tous les outre-mer mais qui n'ont pourtant n'ont élu aucun député Rassemblement national…

Mais il convient sans doute de regarder le verre au six septième plein. Car au final, La Réunion a plutôt bien résisté à la percée du Rassemblement national en réélisant les six député.e.s de gauche sortant.e.s.

Elles et ils ne seront pas de trop pour faire face à la majorité, même relative, du RN à l'Assemblée nationale.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com