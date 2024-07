Législatives : "La Réunion a voté majoritairement pour la gauche" se félicite Huguette Bello

Six élus sur sept

Ce lundi 8 juillet 2024, c'est à l'hôtel Radisson de Saint-Denis que le Mouvement Pour La Réunion (PLR) et ses partenaires ont décidé de se réunir. À La Réunion, de dimanche 7 juillet 2024, les six députés sortants étiquetés Nouveau Front Populaire ont été réélus lors du second tour des législatives anticipées. À l'aube d'une nouvelle page pour l'Assemblée nationale où la gauche sort en tête, l'heure est aux perspectives pour l'avenir de notre île (Photo rb/www.imazpress.com)

16:00 Patrick Lebreton : "c’est une belle victoire et un encouragement" Patrick Lebreton prend la parole. "Je veux remercier les réunionnais d’avoir résisté a la tentation du vote RN" dit-il. Il parle aussi d'"une belle victoire" et d'un "encouragement". Il développe ensuite : dans cette campagne on a vu le fond du projet RN pour La Réunion. On a vu notre vivre ensemble être menacé et beaucoup de masques sont tombés". Le maire de Saint-Joseph dit regretter que "Nathalie Bassire n’ai pas eu un message clair pour faire barrage au RN (dans la troisième circonscription - ndlr)". "Au Tampon TAk a réussi son pari de faire élire un député RN" poursuit-il "Cette élection imposée est pour nous une immense victoire et pour celle et ceux qui ont joué contre La Réunion c’est une immense défaite" lâche Pattrick Lebreton.



15:56 "Une Assemblée nationale ingouvernable" Huguette Bello estime "inquiétant" que la France se retrouve "avec une Assemblée nationale ingouvernable" "Emmanuel Macron a obtenun le résultat inverse qu’il poursuivait" dit-elle. "Personne ne detenant la majorité absolue, c’est une période lourde d’incertitude qui s’ouvre. Comment élargir cette majorité ? Telle est l’équation à résoudre" commentre la dirigeante PLR. "Dans ce contexte où la tentation de petits arrangements peut survenir il est impériale de conserve l’union. Tel est l’enjeu de ce troisième tour" termine-t-elle

15:40 "La Réunion a voté majoritairement pour la gauche" se félicite Huguette Bello "Le sforces de gauche arrivent largement en tête. Près de 59% des électeurs ont choisi le Nouveau front populaire" commente la présidente de Région. "La Réunion a voté majoritairement pour la gauche. C’est une victoire pour nos candidats. Cette victoire valide la stratégie d’union pour laquelle nous avons palidé dès le premier tour notamment en faveur des députés sortants" poursuit Huguette Bello Elle estime ensuite que "l’absence de soutien (de la Plateforme de gauche. ndlr) prive le NFP du grand chelem". "Le refus de soutenir Alexis Chaussalet offre une circonscription à l’extrême droite. Nous sommes convaincu qu’une dynamique d’union au premier tour lui aurait permis de l’emporter" remarque la dirigeante du PLR. Elle ajoute "les partisans du ni ni et la connivence ce de certains de la municipalité du Tampon doit être pointé du doigt". "Nous devons entendre la colère de ceux qui ont voté pour les candidats RN mais autant nous devons faire barrage à la montée de l’extrême droite à La Réunion" dit encore Huguette Bello

15:38 Huguette Bello salue "la lucidité des électeurs" La conférence de presse commence. "Je voudrais saluer la lucidité des électeurs. Ils ont clairement dit non à l’accès au pouvoir du RN. Et ce alors que le débat du premier tour était orienté sur le fait de savoir si le RN allait obtenir la majorité absolue" commente Huguette Bello. Ce résultat "est un soulagement pour ceux attachés aux valeurs de la République" ajoute-t-elle

15:33 En attendant le début de la conférence de presse La conférence de presse n'a pas encore commencé. Sont présents : Huguette Bello, présidente PLR dea Région, Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph et vice-préidnet de la Région, Joé Bédier, maire de Saint-André, Céline Sitouze, conseillère régionale. Sobt attendues : Jean-Hugues Ratenon, député de la 5ème circonscription, Émeline K/Bidi, députée de la 4ème circonscription, Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul et président du TCO, Frédéric Maillot, député de la 6ème circonscription, Perceval Gaillard, député de la 7ème circonscription, et Claude Hoarau, ancien maire de Saint-Louis

15:31 Bonjour La Réunion Nous ouvrons ce direct pour suivre la conférence de presse du PLR et de ses alliés après la réélection de tous les déptés de gauche sortant.s Restez avec nous